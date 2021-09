Microsoft: Windows 11 na Macach z M1 to kiepski pomysł

Miesiąc temu poinformowaliśmy, że Windows 11 można odpalić na Macu z Apple M1. Jednak teraz Microsoft zniechęca do takich prób.

Parallels to oprogramowanie służące do wirtualizacji, a edycja Desktop 17 wspiera Windows 11 zarówno ma Macach z procesorami Intel, jak i M1. Opublikowaliśmy poradnik, jak uruchomić "jedenastkę na Macu". Jak się jednak okazuje, użytkownicy mogą emulować tylko wariant ARM. Potrzebny jest do tego wirtualny dysk twardy. Odpowiedni plik jest dostępny w buildzie Windows Insider Preview. Ale jak powiedział rzecznik Microsoftu: używanie Windows 11 na M1 nie jest "wspieranym scenariuszem".

Oznacza to, że choć wciąż możesz uruchomić Windows 11 na M1 (choćby korzystając ze wspomnianego poradnika), możesz spodziewać się mnóstwa problemów oraz znacznie obniżonej wydajności. Być może w przyszłości Microsoft zmieni system tak, że w ogóle nie będzie możliwa jego wirtualizacja. Jeśli ktoś nabędzie licencję na oprogramowanie Parallels, może z nim zostać - kolokwialnie mówiąc - na lodzie. Póki co jeszcze Windows 11 na M1 działa, ale co będzie w kolejnych miesiącach - to wie jedynie Microsoft.

