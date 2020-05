Microsoft chce "przeczekać" Sony i wypatruje oficjalnej prezentacji ceny PlayStation 5

Zdaniem ekspertów, Microsoft czeka z ujawnieniem ceny Xbox Series X ponieważ chce najpierw poznać decyzje Sony, odnośnie wyceny PlayStation 5.

Dziewiąta generacja konsol zapowiada się niezwykle ciekawie. Zdążyliśmy poznać już sporo informacji na temat PlayStation 5 i Xbox Series X, jednak wciąż żaden z producentów nie zdecydował się na ujawnienie ceny swojego urządzenia. Według analityka rynku z firmy Wedbush Securities - Michaela Pachtera oraz byłego dyrektora finansowego m.in. Electronic Arts i Microsoftu - Petera Moore'a, Microsoft nie chce powtórzyć błędów sprzed lat i czeka na ogłoszenie ceny PlayStation 5 przez Sony.

Przypomnijmy, że w 2013 roku Microsoft zaprezentował światu "rewolucyjną" konsolę - Xbox One, która miała stać się multimedialnym centrum w domach milionów użytkowników na całym świece. Pomijając już mnóstwo nietrafionych pomysłów, z których później amerykański producent szybko się wycofał (konieczność stałego podłączenia do sieci, brak możliwości odsprzedaży gier, Kinect w pakiecie), to Microsoft jako pierwszy zdradził cenę swojego urządzenia, a wynosiła ona w dniu premiery 499 dolarów. Sony bezlitośnie wykorzystało wszystkie błędy przeciwnika i regularnie wytykało je konkurentom. Najważniejsza jednak, z perspektywy czasu, była decyzja dotycząca ceny PS4, która na starcie była niższa aż o 100 dolarów. Dla wielu był to przysłowiowy "gwóźdź do trumny" Xbox One.

Zdaniem Pachtera, Microsoft będzie czekać na decyzje Sony tak długo, jak będzie potrzeba, aby później zaoferować odbiorcom swój sprzęt dziewiątej generacji w znacznie niższej cenie. Analityk uważa, że "gigant z Redmond" jest gotów początkowo tracić na sprzedaży konsol, aby tylko wyprzedzić konkurencję i później "odbić" sobie na sprzedaży gier.

Podobną opinię na ten temat wyraził Peter Moore, który przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. właśnie w Microsofcie. Jego zdaniem, obydwie firmy kalkulują obecnie, na jak duże straty ze sprzedaży konsol mogą sobie pozwolić w pierwszych 12/18 miesiącach i czy będą mogły to nadrobić softwarem.

Spekuluje się, że Sony wyceni PlayStation 5 na około 500 dolarów, co automatycznie uczyni z niej najdroższą konsolę w historii firmy. Ci ciekawe, włodarze japońskiego producenta podkreślali już wcześniej, że nie chcą dopuścić do powtórki historii związanej z PlayStation 3, kiedy to przez wiele lat musieli "dokładać" do każdego sprzedanego egzemplarza konsoli.

Jednego możemy być pewni - przed nami wyjątkowo gorące lato. Zarówno Sony, jak i Microsoft muszą jeszcze wiele udowodnić, aby przekonać do siebie graczy. Na chwilę obecną, żaden z producentów nie pokazał nic, co mogłoby nas naprawdę zachwycić i przekonać do wyboru właśnie jego sprzętu.

źródło: vg247.com