Microsoft chce użyć Xbox Live do gier międzyplatformowych

Microsoft zamierzać powiększyć swój ekosystem gamingowy, dodając do platformy Xbox Live możliwość łączenia z nią gier z iOS, Androida, a nawet Nintendo Switch.

Pierwszym krokiem do stworzenia ekosystemu było połączenie listy znajomych i osiągnięć pomiędzy PC a konsolami Xbox. Jak podaje Windows Central, kolejnym, jaki zamierza wykonać Microsoft, będzie przygotowanie i opublikowanie międzyplatformowego SDK (lub XDK) na marcowym wydarzeniu Game Developers Conference. Wystąpienie Microsoftu miało odbyć się pod hasłem: "Xbox Live: Rozwój i zaangażowanie społeczności graczy na PC, iOS, Andoid, Xbox i Switch", jednak zmieniono to ostatecznie na: "Xbox Live: Rozwój i zaangażowanie społeczności graczy na różnych platformach". Oryginalny opis wydarzenia brzmiał: "Xbox Live chce się stać ZNACZNIE większy. Xbox Live chce za pomocą nowego, międzyplatformowego XKD wyjść od obecnych 400 milionów urządzeń i zgromadzić 68 milionów aktywnych graczy z ponad 2 miliardami urządzeń. Weź udział w wydarzeniu, gdzie możesz po raz pierwszy zobaczyć SKD umożliwiające producentom łączyć graczy iOS, Androida i Switch z graczami PC i Xbox." Windows Central podaje, że Microsoft planuje także wypuścić urządzenia PlayFab, aby móc śledzić poczynania graczy na różnych platformach.

Trzeba zauważyć, że nie jest to pierwsze podejście Microsoftu do rozszerzenia swojego środowiska na inne platformy. Już w 2013 roku ukazały się aplikacje Xbox pod iOS oraz Androida. Obie są znacznie ograniczonymi wersjami aplikacji Xbox na Windows 10, która pozwala użytkownikowi oglądać swoje osiągnięcia, łączyć się ze znajomymi i sprawdzać oferty w Xbox Store. Podobnie GamePass jest dostępny na obie platformy, pozwalając na korzystanie z systemu subskrypcji gier. Czego jednak jak dotąd nie było, to aplikacji na Nintendo Switch oraz połączenia wszystkich graczy, niezależnie od platformy, na Xbox Live. W teorii pozwoli to na gromadzenie osiągnięć uzyskiwanych na urządzeniach mobilnych, konsoli Xbox i PC.

Ponieważ opis wydarzenia na GDC został opublikowany w Microsoft Store, oznacza to, że Microsoft preferuje zamiast robienia np. swojej wersji The Legend of Zelda: Breath of the Wild, śledzenie postępów robionych w tej produkcji przez użytkownika na innej platformie. Wydaje się także, że Microsoft pozazdrościł sukcesów gier multiplatformowych, jak Fortnite czy PlayerUnknown’s Battlegrounds i przekonał się, że warto stawiać na różnorodność. Aczkolwiek obecne plany bardziej wskazują na większy nacisk na funkcje społecznościowe, niż same rozgrywki. O ile crossplay jest jedną z funkcji Mincerafta, o tyle np. w Fortnite wymaga wprowadzania ustawień, aby można było bawić się z użytkownikami różnych platform.