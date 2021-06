Microsoft chce zmodernizować system Windows 10, ale po co?

W najbliższym czasie firma Microsoft szykuje dla użytkowników szereg poprawek i ulepszeń. Jakie, skoro w 2025 ma skończyć się wsparcie dla systemu Windows 10?

Windows 10 został ogłoszony w 2015 roku i od tamtego czasu jest ciągle ulepszany. Biorąc pod uwagę te sześć lat rozwoju to trzeba przyznać, że jakość użytkowania znacznie się poprawiła. Początkowo system ogłaszany był jako ten ostatni, który ma być stale ulepszany dwa razy do roku za pomocą aktualizacji, z czego najbliższą jest ta znana pod nazwą Sun Valley. Według najnowszych wiadomości wygląda na to, że mimo zapewnień to wcale tak nie będzie. W takim razie po co ulepszenia?

Najbliższą, a jednocześnie największą aktualizacją 21H2, która ma w znaczący sposób zmienić design systemu Windows 10 na nowocześniejszy jest ta znana pod nazwą Sun Valley. Listopadowa aktualizacja jest drugą z dwóch większych kompilacji wypuszczanych w roku i nieść ze sobą ma między innymi takie poprawki jak zaokrąglone rogi, przeprojektowany wygląd paska zadań oraz szereg nowych funkcji. Niestety, w kontekście ostatniej wiadomości, w której ogłoszono koniec wsparcia dla systemu w 2025 roku wygląda na to, że to będzie ostatnia duża aktualizacja.

W takim razie jeszcze w tym roku spodziewamy się się modernizacji między innymi wyglądu ikon, zakładek właściwości, menu kontekstowego, Eksploratora plików oraz wiele, wiele więcej. Jesteś ciekawy jak dokładnie będzie wyglądał nowy system Windows 10? Zapraszamy do naszego artykułu zbiorczego Jak będzie wyglądał nowy Windows 10?, w którym szczegółowo opisujemy każdą nowinkę dotyczącą aktualizacji Sun Valley. Trudno powiedzieć, czy poza tą aktualizacją firma Microsoft będzie jeszcze poprawiać oprogramowanie w znaczący sposób. Prawdopodobnie ma ona ostatecznie zmodernizować system, by mógł być wygodnie użytkowany przez najbliższe lata, w których przyjdzie nam czekać na nowe oprogramowanie, Windows 11.

