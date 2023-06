Microsoft cichcem aktualizuje listę wspieranych procesorów Windows 11

Czy są jakieś zaskoczenia? Sprawdzamy, co się zmieniło!

Microsoft wypuścił pod koniec maja Moment 3, czyli większą aktualizację Windows 11. O tym było głośno, jednak nie poinformowano, że zarazem wprowadzono nowości na liście wspieranych procesorów. Co ciekawe - są one osobne dla edycji 21H2 (czyli Moment 2), jak i 22H2 (czyli Moment 3). Co dodano? Przede wszystkim wsparcie dla szeregu procesorów firmy Intel. Obsługę otrzymały między innymi następujące modele: Core i9-13900KS, i5-1334U, 1335U, 1335UE, 13500HS.

Pełna lista znajduje się na stronie Microsoftu. Co ciekawe, najstarsze wspierane modele należą do linii Atom, które pojawiły się na rynku 15 lat temu, w roku 2008. Ale Intel nie jest jedyny na rynku. Nowe modele AMD także otrzymały oficjalne wsparcie. Znajdziemy tu m.in. jednostki AM4 i AM5 - 5800X3D oraz 7950X3D i 7900X3D.

Wnioski? Microsoft stara się, aby Windows 11 był obsługiwany przez jak najwięcej maszyn, co ma przełożyć się na zwiększenie jego popularności wśród użytkowników.

Źródło: Neowin