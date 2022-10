Microsoft cichcem zmienił listę procesorów, które wspierają Windows 11 22H2

Aktualizacja 22H2 narobiła problemów, a teraz jeszcze Microsoft zmienił listę procesorów, której mają dla niej wparcie.

Mija miesiąc, odkąd pojawiła się duża aktualizacja Windows 11 22H2. Sporo namieszała na rynku - ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a wręcz odwrotnie. Teraz nagle okazało się, że Microsoft - bez żadnego rozgłosu - zaktualizował listę procesorów, które mogą ją obsłużyć. O tyle to zaskakujące, że Windows 11 ma swoje wymagania sprzętowe i nigdy nie było mowy o tym, że się zmienią - tym bardziej po roku od premiery systemu!

A skąd o tym wiemy? Otóż Microsoft postawił dwie strony. Jedna pokazuje, które procesory Intel mają wsparcie dla 22H2, druga to samo, ale z modelami AMD. No ale jak to? Jeśli mam procesor, który nagle stracił wsparcie, system nie będzie działać? Wydaje się, że zmiany weszły dopiero teraz - sam Microsoft milczy - dlatego można ostrożnie przyjąć, że jeśli ktoś ma niewspierany procesor (a który wcześniej był wspierany) i chciałby wprowadzić aktualizację, nie będzie to już możliwe.

Warto również zauważyć, że na liście wspieranych dodano nowe procesory Intel - czyli Raptor Lake - a także AMD - Ryzen 7000. Tak więc Microsoft w ten okrężny sposób namawia do modernizacji używanych podzespołów.

