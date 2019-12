Microsoft - co pokaże nam w 2020 roku?

Koniec roku to okres podsumowań, ale również i zapowiedzi tego, co nadejdzie w przyszłym. Sprawdzamy, co oficjalnie zapowiedział Microsoft, a co być może pokaże.

Microsoft na rok 2019 nie może narzekać. Pomijając ulepszanie Windows 10, wprowadził Surface Pro 7 z procesorami Ice Lake oraz portem USB typu C, Surface Laptop 3 w wersji 15", a także Surface Pro X - pierwsze zastosowanie Windows 10 na ARM PC. Łatwo można przewidzieć, że w 2020 roku producent będzie nadal rozwijać swoje sprzęty. Xbox Series X - następca konsol Xbox One ma być od nich czterokrotnie szybszy. Pojawi się w sprzedaży w listopadzie 2020 roku. Ma działać bardzo wydajnie i cicho. Więcej szczegółów na jej temat powinnyśmy poznać w przyszłych miesiącach. Póki co wiadomo, że ma używać Zen 2 oraz Navi. Surface Neo - ogłoszony w październiku, składany tablet z dwoma ekranami 9" i możliwością dołączenia klawiatury. Nie znamy jeszcze ceny urządzenia, ale może być to jeden z hitów 2020 roku! Surface Duo - smartfon Surface działający pod kontrolą systemu Android. Ogólnie jest to mniejsza wersja Neo, ale z innym systemem. Surface Hub 2X - ogłoszony po raz pierwszy w maju 2018 roku, po roku został rozdzielony na Surface Hub 2S i Surface Hub 2X. 2S pojawiło się w tym roku, 2X - pojawi w przyszłym, z bardziej zaawansowanymi funkcjami w porównaniu z poprzednikiem. A teraz lista produktów, które mamy nadzieję zobaczyć w 2020 roku. Surface Book 3 - Surface Book 2 ma już ponad dwa lata, więc czas na jego następcę. Spodziewamy się zobaczyć go na wiosnę.

Surface Studio 3 - Surface Studio 2 ma ponad rok i jego podzespoły są już nieco przestarzałe. Nowa edycja potrzebuje nowszego procesora, karty graficznej i więcej RAM.

Surface Go 2 - tutaj ta sama sytuacja; procesor Pentium Gold nie odpowiada obrazowi współczesnego urządzenia klasy premium, zamiast tego chętnie zobaczylibyśmy Snapdragon z serii 7 lub 8.

Surface Pro 8 - ostatnie trzy lata to prezentacja co roku nowego urządzenia Surface Pro , podejrzewamy, że w 2020 zobaczymy czwartą, z nowymi podzespołami

Surface Laptop 4 - pojawienie się tego urządzenia zależy w dużej mierze od współpracy Microsoftu z Intelem; jeśli zadebituuje, to zapewne najszybciej na jesieni przyszłego roku

Surface Pro X 2 - pokazane niedawno światu, nowe procesory Snapdragon idealnie nadawałyby się do nowego wcielenia Pro X. Podejrzewamy, że może pojawić się za pół roku - tyle zazwyczaj zajmowało wprowadzenie nowego procesora do urządzeń Microsoftu.