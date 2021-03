Microsoft dementuje plotki - bez pokazu gier na Xbox Series X w marcu

Włodarze Microsoftu postanowili zareagować na ostatnie plotki. Gracze nie będą mieli powodów do radości.

Jeszcze wczoraj wielu branżowych specjalistów donosiło, że na koniec marca Microsoft zaplanował ogromny pokaz gier na Xbox Series X i Series S, wśród których mieliśmy m.in. zobaczyć najnowszą produkcję From Software - Elden Ring. Nie musieliśmy długo czekać, aby do całej sprawy odniósł się główny zainteresowany.

Aaron Greenberg - przedstawiciel Microsoftu, uciął wszelkie plotki i przypuszczenia na temat ewentualnego pokazu i spekulacji dotyczących Elden Ring.

Tylko dla ustawienia oczekiwań: to się nie stanie. Zawsze są rzeczy, nad którymi pracujemy, ale nic nadchodzącego wkrótce, co zawierałoby zapowiedzi gier lub światowe premiery jak ta. - Aaron Greenberg, Microsoft

Fani z całego świata oczekiwali, że po ostatnich prezentacjach Nintendo (Direct) i Sony (State of Play), również Microsoft zdradzi nad czym obecnie pracuje i czego mogą oczekiwać posiadacze konsol dziewiątej generacji w 2021 roku. Jak widać, tak się niestety nie stanie. Z drugiej strony, Microsoft wciąż czeka na zatwierdzenie przez Unię Europejską przejęcia Zenimax Media (w tym Bethesdy). Możliwe, że gdy wszystkie sprawy z tym związane zostaną sformalizowane, to "zieloni" przejdą do ofensywy i ujawnią nam nad czym obecnie pracują.

Wiadomo, że wewnętrzne zespołu Microsoftu pracują obecnie nad co najmniej kilkoma ciekawymi produkcjami, jak choćby: Halo Infintie, Avowed - gra RPG od Obsidian Entertainment, nowe Fable czy State of Decay 3. Niestety, oprócz Halo Infinite mało prawdopodobne jest, aby którykolwiek z pozostałych tytułów zadebiutował w 2021 roku.

