Microsoft dementuje plotki o Windows 10 Home Ultra

Firma zaprzecza, aby wydanie Windows 10 Home Ultra, o którym wspominał Dell istniało.

Wysoko postawienie pracownicy Microsoft stanowczo zaprzeczają, aby istniała nowa wersja systemu Windows 10 - Home Ultra. Informacje taką podawała firma Dell w swoim komunikacie prasowym.

Źródło: microsoft

Po głównym przemówieniu firmy Microsoft na targach Computex w środę po południu redaktorzy PCWorld ze Stanów Zjednoczonych zapytali Roanne Sones - korporacyjną wiceprezes platformy Windows, czy "Windows 10 Home Ultra" w rzeczywistości istnieje.

Sones stwierdziła, że "spowodowało to pewne zamieszanie (komunikat prasowy Dell'a)" i w podczas przejścia do centrum konferencyjnego w Tajpej zaprzeczyła informacje o istnieniu Windows 10 Ultra Home. "Nie ma żadnej specjalnej edycji Ultra, ani nic innego".

Sones powiedziała, że wcześniejsze informacje odnośnie wersji Ultra systemu Windows 10, które pojawiły się również w HP spowodowały niemałe zamieszanie. Inni producenci również zaczęli się zastanawiać, czy w niedalekiej przyszłości zobaczymy nową edycję systemu Windows.

Źródło: techadvisor

Specyfikacja nowego Dell'a XPS 13 2 w 1, który wyposażony został w nowy chipset Intel'a należący do dziesiątej juz generacji "Ice Lake" zawierała także wzmiankę o systemie "Windows 10 Home Ultra 64 bit". Pomimo tej informacji HP zaleca korzystanie z systemu Windows 10 Home.

Przy okazji rozmowy Sones nie potwierdziła bezpośrednio, ale też nie zaprzeczyła, czy zamieszanie ma cokolwiek wspólnego z "Windows 10 Advanced", o którym słyszymy już od jakiegoś czasu. W chwili obecnej Microsoft znacząco odchudził ilość edycji systemu operacyjnego i trzyma się Windows'a 10 w wersji Home, Pro. Na rynku są także mniej popularne odmiany Edu dla edukacji oraz system w wersji S. To dobry ruch ze strony przedsiębiorstwa, ponieważ w przypadku poprzednich wersji systemu mieliśmy do wyboru znacznie więcej edycji, co wywoływało niemałe zamieszanie wśród użytkowników. Przykładowo Windows 7dostępny był w następujących edycjach: Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate.

Microsoft wykorzystał Computex do zaprezentowania nowości, które pojawiły się w majowej aktualizacji Windows'a 10.