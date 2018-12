Microsoft - dobre, złe i... dziwne momenty w 2018 roku.

Koniec roku to okres podsumowań, a więc przypominamy, czym mógł pochwalić się Microsoft w 2018 roku, a o czym by chciał zapomnieć. I zastanawiamy nad sensem kilku projektów...

Microsoft w 2018 roku miał wiele dobrych momentów, ale trafiło się także kilka nieudanych pomysłów. Nie zmieniły one jednak faktu, że to jedna z najcenniejszych marek na świecie. A jej wartość podtrzymują trafione rozwiązania. Oto one oraz te mniej udane, a także idee, co do których nie mamy jeszcze pewności, czy będą miały pozytywne efekty.

Microsoft prezentuje SI

Zaczynamy od pozytywów. Podczas Build 2018 zaprezentowano pokój konferencyjny przyszłości, gdzie Cortana nie tylko słyszała, ale również widziała i identyfikowała uczestników rozmów. Ta funkcja została pokazana w wersji demonstracyjnej, w której można było zobaczyć, jak wirtualna asystentka dokonuje transkrypcji i tłumaczeń, co umożliwia komunikację pomiędzy osobami mówiącymi w różnych językach.

Windows 10 S

Windows 10 S to raczej pomysł chybiony. A czym jest? To okrojona wersja Windows 10, pozwalająca wyłącznie na uruchamianie aplikacji z Microsoft Store. To już wada, tym większa, że jedyna dopuszczalna przeglądarka to mało popularna Edge. System ten stworzony został pod kątem urządzeń mobilnych. I faktycznie - mające go urządzenia z procesorami Qualcomm działają zauważalnie dłużej. To chyba jedyna zaleta tego rozwiązania.

Xbox Adaptive Controller

Xbox Adaptive Controller to rodzaj koncentratora, który powstał głównie z myślą o graczach z ograniczoną zdolnością poruszania się, by ułatwić im oddawanie się swojej ulubionej rozrywce. Współpracuje z całą gamą różnych urządzeń, a sterowanie przyciskami, gałką i spustami odbywa się za pomocą urządzeń dodatkowych (do kupienia osobno) podłączanych za pomocą wtyczek 3,5 mm (minijack) oraz złączy USB. I jest on bardzo udaną inicjatywą. Warto dodać, że kontroler był od samego początku rozwijany w ścisłej współpracy z organizacjami The AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, SpecialEffect i Warfighter Engaged oraz wieloma członkami społeczności.

Koniec darmowego przejścia na Windows 10

Na Windows 10 można było przejść za darmo z Windows 8.1 - jednak oferta bezpłatnego uaktualnienia systemu przez aplikację Uzyskaj system Windows 10 zakończyła się 29 lipca 2016 r. I właściwie to trochę głupie - a co, jeśli użytkownik miał legalny Windows 8.1 i zdecydował się na "dziesiątkę" dopiero po tym terminie? Aby być w porządku, Microsoft mógł kontynuować akcję darmowej zmiany systemu dla posiadaczy poprzednich. I skoro tak bardzo chce przesiadki użytkowników 8.1 na 10, dlaczego nadal sprzedaje licencje na starszy system? Trochę to nieładne.

DirectX w Windows 10 z funkcją śledzenia promieni

Microsoft zaprezentował nową wersję DirectX, stworzoną we współpracy z Nvidia. Największą nowością jest funkcja śledzenia promieni, która przybliża grafikę komputerową do poziomu fotorealizmu - nie trzeba chyba wyjaśniać, jak pozytywnie wpłynie to na grafikę w grach komputerowych i konsolowych. Duży plus!

Aktualizacje Windows 10 w lipcu i październiku

O tych dwóch aktualizacjach swojego flagowego systemu Microsoft chciałby zapomnieć. A podobno to nie koniec problemów z aktualizacją Windows 10. Kolejne błędy gnębią użytkowników. Szczęście w nieszczęściu, że nie wszystkich posiadaczy tego systemu dotknęły problemy. Aczkolwiek ilu użytkowników by nie ucierpiało, taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca.

Edge przechodzi na Chromium

Na początku 2017 roku udział przeglądarki Edge na globalnym rynku wynosił 3,32%. W listopadzie 2018 roku było to już 4,22%. I wtedy pojawiła się informacja, że kolejne edycje Edge będą bazowane na Chromium, czyli tym samym źródle, co konkurencja (a zwłaszcza Chrome i Opera). Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Póki co to dla nas zagadka.

Office 2019 i Office 365

Pojawienie się Office 2019 nie wpłynęło na spadek ilości subskrypcji Office 365, które co jakiś czas zwiększa swoją funkcjonalność o nowe rozwiązania. I chociaż dostępne są darmowe pakiety biurowe (jak WPS Office czy Libre Office), czas pokazał, że model subskrypcyjny MS Office był strzałem w dziesiątkę.

Cortana

Głosowy asystent Windows 10 to sukces czy porażka? Raczej to drugie, tym bardziej, że dawno nie słyszeliśmy o jej rozwijaniu i wzbogacaniu o kolejne funkcje - wyłączając oczywiście otwierający to zestawienie "pokój konferencyjny przyszłości". A w dodatku za jej pomocą można wezwać Alexę (asystentka urządzeń Amazon) i korzystać właśnie z jej możliwości. Wydaje się, że Microsoft sam za bardzo nie wiem, jak sprawić, aby Cortana stała się czymś naprawdę istotnym.

Ochrona przez ransomware w OneDrive

Niedawno ransomware było prawdziwą plagą, dlatego od kwietnia - bez robienia z tego wielkiego "halo" - Microsoft dodał do OneDrive i Outlook.com ochronę przeciwko tym niebezpiecznym szkodnikom. I to za darmo. Duży plus.

Windows ML

Tak, pewnie o tym nie słyszeliście. Microsoft miał pomysł na stworzenie języka umożliwiającego SI uczenie maszynowe, pozwalając deweloperom na lepsze wykorzystanie mocy GPU i tworzenie inteligentniejszych aplikacji. Pomysł został ogłoszony w marcu 2018. Mamy dziś ostatni dzień grudnia i.... No właśnie.

Microsoft Teams

Microsoft Teams to centrum pracy zespołowej w usłudze Office 365. Jak się okazuje, korzysta z niego 21% subskrybentów. Jest także dostępna darmowa wersja, pozwalająca poznać możliwości tego rozwiązania. Kolejny plus dla Microsoftu.

A na koniec tego zestawienia pozwalam sobie życzyć wszystkim naszym czytelnikom Szczęśliwego Nowego Roku!