Microsoft doradza: jeśli masz problemy z Windows 11, usuń KB5012643

Aktualizacja KB5012643 dołącza do listy poprawek, które zawiodły na całej linii.

Ostatnio Microsoft nie ma dobrej passy. Co nie wypuści, to zawodzi. Wczoraj pisałem o problemach z narzędziem do wykonywania zrzutów ekranu "Wycinek i szkic", dzisiaj kolejny problem z Windows 11. Aktualizacja KB5012643 powoduje przerywanie działania aplikacji korzystających z komponentów frameworka .NET 3.5. Są one używane nie tylko w aplikacjach, ale również samym Windows Update.

Problem ten zauważono u osób korzystających z Windows 11 w wersji 21H2. Tak można wywnioskować na oficjalnej stronie wsparcia Microsoftu. Jakby tego było mało, pojawiają się także raporty mówiące o problemach użytkowników z menu start, paskiem zadań oraz portami USB. Zauważono je również po wprowadzeniu KB5012643. Ręce opadają, prawda?

Sam Microsoft doradza, aby osoby, które doświadczają problemów, usunęły ją. W jaki sposób? Nie ma problemu, aby każdy zrobił to ręcznie. W tym celu należy wejść do Windows Update i wybrać historię aktualizacji, a następnie wskazać odinstalowanie KB5012643.

Po przeprowadzeniu tej operacji system powinien wrócić do poprawnego działania. Oczywiście pomijając znane i nierozwiązane problemy.

Źródło: Windows Latest