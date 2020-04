Microsoft doradza: w Windows 10 zmień hasło na PIN

Dlaczego? I czy PIN jest bardziej bezpieczny dla Windows 10, niż hasło?

Microsoft zdecydował się na wstrzymanie do maja opcjonalnych aktualizacji systemu Windows 10, jednak nic nie zmienia się w temacie dużych. Taka właśnie pojawi się w tym lub przyszłym miesiącu i przyniesie pewne zmiany w opcjach bezpieczeństwa. Użytkownicy mają być zachęcani do porzucania haseł i korzystania zamiast tego z numerów PIN. Osoby biorące udział w programie Windows Insider otrzymają aktualizację wcześniej i będą mogły przetestować poprawki, jakie przyniesie, m.in. w Notatniku, połączeniach Bluetooth oraz Cortanie, a także na przetestować promowaną opcję przechodzenia na hasło cyfrowe - znajdzie się ona w Ustawieniach, w dziale Konta. Będzie ona reklamowana jako "Zmień urządzenie w bezhasłowe", a Microsoft deklaruje, że zmiana hasła na PIN odbędzie się szybko i sprawnie, bez problemów. W planach producenta istnieją tylko trzy sposoby logowania do systemu: PIN, Windows Hello oraz identyfikacja na podstawie linii papilarnych.

Nowy build systemu, mający nazwę Windows 10 20H1 Build 18995, ma być "krokiem do Windowsa bez haseł". Ale można zadać sobie pytanie - czy PIN jest bezpieczniejszy, niż hasło? PIN kojarzy się z 4 cyframi, podczas gdy hasło to co cały alfabet do wykorzystania. Jednak Microsoft tłumaczy: PIN jest związany z konkretnym urządzeniem i nie zadziała na innym. W tej chwili gdy ktoś ma Twoje hasło do Windows 10, może użyć go, aby zalogować się na Twoje konto z dowolnego urządzenia - zyskując dostęp do wszystkich Twoich ustawień, danych, a także dokumentów zapisanych w powiązanych z Windowsem usługach. Tymczasem PIN nie jest przesyłany na serwer i pozostaje wyłącznie na urządzeniu, gdzie został nadany. I to jego właśnie jego przewaga nad hasłem pod względem bezpieczeństwa.

Źródło: TheForbes