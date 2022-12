Microsoft hurtowo łata okienka - od Windows 8.1 po Windows 11 22H2

Drugi wtorek grudnia to czas na ostatni Patch Tuesday w 2022 roku. Po wprowadzeniu łatek wszystkie bugi mają zniknąć.

Microsoft tym razem nie poprawia działania żadnych systemowych funkcji. Każdy obsługiwany system Windows otrzymuje wyłącznie łatki powiązane z naprawą bugów i podnoszące bezpieczeństwo. Te obsługiwane systemy to wszystkie edycje od Windows 8.1 i Windows Server 2012 po Windows 11 22H2. Na liście załatanych problemów znajdziemy między innymi podatność Secure Boot DBX GRUB. (KB5012170).

Producent podaje od razu, że w niektórych przypadkach przy instalacji łatki proces może zostać wstrzymany i pojawić się kod błędu KB5012170. Co robić w takie sytuacji? Powinna pomóc aktualizacja UEFI. Jak można zauważyć, jest to pierwszy Patch Tuesday, w którym nie przewidziano poprawek dla Windows 7. W styczniu 2023 roku finalnie kończy się dla niego wsparcie i producent już przyzwyczaja firmy, które wykupiły przedłużone wsparcie, do tego faktu. Tu warto od razu przypomnieć, że można przeskoczyć z niego na Windows 11 - przeczytaj, jak to zrobić.

Zobacz również:

Źródło: Neowin