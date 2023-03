Microsoft i Adobe ujawniają swoje generatory grafik SI

Gdy giganci rynku zaprzęgają do pracy sztuczną inteligencję, efekty mogą okazać się wspaniałe.

Generatory grafik SI powstają jak grzyby po deszczu, a teraz do wyścigu dołączają kolejne firmy. I to nie byle jakie, a jedne z największych na rynku. Zarówno Adobe, jak i Microsoft zdradziły światu, że szykują konkurencję dla Midjourney, DALL-E i innych rozwiązań. W przypadku producenta systemu Windows to niejako naturalny krok po tym, gdy wprowadził GPT-4 do swojej przeglądarki Bing. Jeśli chodzi o Adobe, można było spodziewać się podobnego posunięcia - wszak to eksperci od programów graficznych.

A jak to będzie wyglądać w praktyce? Bing Image Creator to narzędzie, które jest już dostępne dla nielicznych, ponieważ wciąż znajduje się w fazie testowania oraz rozwoju. W finalnej wersji ma trafić do Edge, gdzie będzie dostępne z poziomu Copilota, czyli najświeższej nowości w pakiecie Office.

Generator grafik Adobe ma roboczą nazwę Firefly (czyli po prostu "robaczek świętojański") i właśnie znajduje się w fazie beta. Integruje narzędzia do edycji grafik tego producenta z komendami wydawanymi SI, które mają modyfikować obraz tak, jak sobie tego zażyczy użytkownik. Finalna wersja pojawi się w Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud oraz Adobe Express. Tak więc będzie dostępna w aplikacjach Adobe Express, Experience Manager, Photoshop oraz Illustrator.

Warto dodać, że Microsoft i Adobe szukają sposobów na trenowanie SI w taki sposób, aby nie naruszać praw autorskich twórców grafik. Chcą także zadbać o to, aby ich narzędzia nie były wykorzystywane do tworzenia obrazów nieetycznych. Dodatkowo zaplanowane jest oznaczanie każdej wykreowanej grafiki znakiem wodnym, informującym o jej "nieludzkim pochodzeniu".

