Microsoft i Bosch nawiązują współpracę – celem jest branża motoryzacyjna

Firmy Microsoft oraz Bosch nawiązały współpracę, w ramach której stworzą nowoczesne rozwiązania związane z motoryzacją.

Prawda jest taka, że amerykański Microsoft nie specjalnie kojarzy się z motoryzacją, jednak w przypadku niemieckiego Boscha sprawa wygląda zgoła inaczej. Producent ten ma bowiem już od wielu lat czynny udział w tym rynku, głównie tworząc zaawansowane narzędzia diagnostyczne i serwisowe. Obie firmy zajmują się jednak nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prężnie sobie radzą na tym polu. Postanowiono więc połączyć siły i zasoby obu gigantów, aby opracować zaawansowane systemy, które w przyszłości zostaną zastosowane w motoryzacji.

Integralna część nowoczesnych pojazdów

W dzisiejszych czasach, oprogramowanie jest ważną oraz integralną częścią nowoczesnych pojazdów, a ich producenci prześcigają się w wprowadzaniu nowych funkcji i udogodnień. W związku z tym, celem współpracy Microsoftu i Boscha jest stworzenie nowoczesnej platformy oprogramowania motoryzacyjnego oraz systemu, który umożliwi bezproblemową, bezprzewodową aktualizację pojazdów. Tak, aby czynność ta w przypadku pojazdów nie różniła się niczym choćby od aktualizacji oprogramowania systemowego w telefonie. Ma ona być więc łatwa, szybka i bezpieczna, a także umożliwiać kierowcom szybszy dostęp do nowych funkcji i usług cyfrowych. Dodatkowo, firmy planują również opracowanie nowych narzędzi, które ułatwią i usprawnią samo tworzenie oprogramowania motoryzacyjnego.

Microsoft, Bosch i motoryzacja

Wbrew pozorom, opracowanie takiej zunifikowanej platformy i systemu nie jest sprawą łatwą. Wystarczy choćby wziąć pod uwagę różnice pomiędzy poszczególnymi modelami i ich dużą ilość, a co za tym idzie – zróżnicowanie ich parametrów oraz oprogramowania. Dodatkowo, konieczne jest spełnienie bardzo restrykcyjnych, motoryzacyjnych norm dotyczących bezpieczeństwa.

Co konkretnie wniosą do projektu oba giganty technologiczne? Bosch m.in. dostarczy moduły oprogramowania oraz doświadczenie w zakresie systemów elektrycznych pojazdów, jednostek sterujących i technologii komputerowej stosowanej w autach.

Bosch już dziś bezpiecznie aktualizuje oprogramowanie samochodu drogą radiową. Dzięki kompleksowej platformie dla samochodów definiowanych programowo chcemy jeszcze bardziej wzmocnić możliwości producentów samochodów w opracowywaniu nowych funkcji i szybszym wprowadzaniu ich na drogi - dr Markus Heyn, członek zarządu Robert Bosch GmbH.

Jednym z głównych wkładów Microsoft będzie stworzona przez firmę technologia, bowiem platforma ma się opierać na rozwiązaniach zastosowanych w platformie „chmurowej” Microsoft Azure. Co więcej, planowane jest także wykorzystanie należącego do Microsoftu serwisu hostingowego – GitHub, przeznaczonego do projektów programistycznych z system kontroli wersji Git.

Prototyp nowej platformy oprogramowania motoryzacyjnego, stworzonej dzięki współpracy firm Bosch i Microsoft, ma być gotowy do końca bieżącego roku.

