Microsoft i Google pracują nad aktualizacją klawiatury dla Chrome

Dwie wielkie firmy, Microsoft i Google, współpracują nad nowym interfejsem API służącym do programowania aplikacji, o nazwie "VirtualKeyboard". Aktualizacja ma być kierowana do wszystkich przeglądarek opartych na Chromium, jednak nie da się ukryć, że w głównej mierze chodzi tutaj o Google Chrome oraz Microsoft Edge. Firmy zdecydowały się wprowadzić znaczące zmiany w działaniu klawiatury ekranowej używanej do wpisywania danych na urządzeniach z systemem Windows, ChromeOS oraz Android.

Aktualizacja wirtualnej klawiatury ma na celu zwiększenie znacząco wygody jej użytkowania na aplikacjach, ale nie tylko. Poza zwiększeniem wydajności, firmy zdecydowały się na wprowadzenie nowej funkcji odpowiedzialnej za pokazywanie/ukrywanie klawiatury oraz animację efektu znikania. Co jednak najważniejsze, aktualizacja ma pozwolić programistom na większą kontrolę nad konfiguracją wirtualnej klawiatury. Chodzi tutaj o możliwość zoptymalizowania obszaru roboczego układu oraz jego zadokowania w taki sposób, by nie wpływała na wizualny odbiór innych aplikacji.

Firma Microsoft potwierdziła, że zaktualizowany interfejs API będzie obsługiwany na urządzeniach dotykowych z funkcją klawiatur wirtualnych. Co ważne, nie będzie on działać na systemach takich jak: macOS, Linux oraz Android WebView. Według Chrome Platform Status, Chrome me uzyskać obsługę interfejsu VirtualKeyboard API w wersji 94 na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, co jest niewielką podpowiedzią, że stanie się to niedługo.

