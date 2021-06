Microsoft i Walmart zdradzają datę wydania Windows 11

Data premiery Windows 11 do tej pory była wielką tajemnicą, ale firma Microsoft i Walmart zdradzają nam nieco...

W ostatnim czasie dużo dzieje się wokół tematu kolejnej generacji systemu Windows. Nie ma co się dziwić, w końcu przeszło tydzień temu do Internetu przeciekła wersja zapoznawcza Windows 11 i od tamtego czasu wszystkie oczy zwrócone są w stronę firmy Microsoft. Na dzień dzisiejszy wiemy wiele - poznaliśmy zrzuty podglądowe oprogramowania i znamy wymagania sprzętowe.Co ciekawsze jednak, teraz możemy także przedstawić spodziewaną datę premiery.

W tym dniu: 20 października Źródło: Windows Latest

Windows 11 zostanie wydany w formie bezpłatnej aktualizacji dla wszystkich użytkowników Windows 10. Od dłuższego czasu spodziewaliśmy się, że premiera będzie miała miejsce pod koniec wakacji, a w razie opóźnień ewentualnie zimą tego roku. Okazuje się, że mieliśmy rację. Firma Microsoft wypuściła bardzo krótki teaser systemu na swoim kanale na YouTube. Tam pokazany został zrzut ekranu, na którym widać konkretną datę: 20 października. Chociaż nie jest to niepodważalny dowód, to warto zwrócić uwagę na to, że firmie Microsoft już w przeszłości zdarzało się zostawiać tego typu podpowiedzi w swoich materiałach. Nie jest to jednak jedyne źródło wskazujące na październik 2021. Okazuje się, że na stronie Walmart, w opisie urządzeń z Windows 10 widnieje taka informacja:

Darmowa aktualizacja Windows odbędzie się w październiku 2021, kiedy zostanie wydana

Źródło: Windows Latest

Warto tutaj zauważyć, ze firma Microsoft nie mówiła ani słowa o konkretnej dacie wydania. Najpewniej podadzą ją dopiero, gdy będą pewni, ze wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że Windows 11 pojawi się jeszcze w tym roku! Jeżeli jesteście niecierpliwi, to oficjalna wersja zapoznawcza systemu dostępna jest do pobrania w programie testerów Windows Insider.