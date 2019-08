Microsoft jest zadowolony ze swoich wewnętrznych zespołów, na XO19 zobaczymy nowe gry

Możliwe, że szał zakupów w wykonaniu Microsoftu dobiegł końca. Szefostwo firmy jest zadowolone ze swoich wewnętrznych zespołów tworzących gry i raczej nie zamierza inwestować w kolejne.

Microsoft nie do końca może być zadowolony z tego co osiągnął w ósmej generacji konsol. Amerykański producent pokazał kilka ciekawych produktów i funkcji (wsteczna kompatybilność, Xbox Game Pass), ale gracze oczekują od konsol ciekawych tytułów na wyłączność.

Sony może pochwalić się całą masą znakomitych gier ekskluzywnych na PlayStation 4. Xbox One na tym polu wypada już znacznie gorzej. Receptą na to miało być poszerzenie listy swoich wewnętrznych zespołów zajmujących się tworzeniem gier. Warto tu przypomnieć, że w ostatnich miesiącach do Microsoftu dołączyły m.in. takie studia jak: Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Double Fine, in Xile czy Obsidian.

Jak ujawnił ostatnio Aaron Greenberg - dyrektor ds. marketingu marki Xbox, jego firma posiada obecnie aż piętnaście wewnętrznych zespołów, które zajmują się wyłącznie tworzeniem gier z myślą o konsolach Xbox i PC-tach z systemem Windows 10. Dodał on również, że jest zadowolony z ich pracy i w najbliższej przyszłości Microsoft inwestować będzie w nowe studia, tylko i wyłącznie, gdy nadarzy się ku temu dobra okazja.

Myślę, że czujemy się dobrze, jeśli chodzi o poziom treści pochodzących z naszych wewnętrznych studiów, ale czuliśmy się dobrze już wcześniej, a potem nadarzyła się okazja z Double Fine. Nigdy nie wiadomo, ale teraz myślę, że tu gdzie jesteśmy, dzięki naszym 15 wewnętrznym studiom, czujemy się naprawdę dobrze z ilością treści, którą od nich otrzymujemy. - Aaron Greenberg

Greenberg ujawnił również, że podczas konferencji XO19, która odbędzie się w Londynie, w dniach 14 - 16 listopada, możemy liczyć na niespodzianki w postaci nowych produkcji. Microsoft już wcześniej ujawnił, że na XO19 zobaczymy pierwszy materiał z rozgrywki w Age of Empires IV.

źródło: wccftech.com