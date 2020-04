Microsoft już niebawem zaprezentuje nam gry na wyłączność Xbox Series X

Wielce prawdopodobne, że już w przyszłym miesiącu czeka nas wysyp informacji na temat gier, które trafią na konsolę Xbox Series X.

Na temat konsoli Xbox Series X wiemy już niemal wszystko. Microsoft regularnie publikuje wiadomości, na temat swojego sprzętu nowej generacji. Poznaliśmy już jego wygląd, specyfikację oraz możliwości. W opinii wielu ekspertów i deweloperów gier, nowy Xbox jest potężniejszą maszyną od PlayStation 5 i tym samym, zapewni lepszą jakość doznań audio-wizualnych. Problem w tym, że dotyczyć to będzie głównie tytułów ekskluzywnych, tworzonych przez wewnętrzne zespoły producenta. Jak dobrze wiadomo, w przypadku produkcji multi-platformowych różnicie w jakości grafiki są z reguły marginalne.

Podczas obecnej generacji konsol Microsoft pokazał, że tytułów ekskluzywnych nie ma za wiele, a co gorsza, jeszcze mniej naprawdę dobrych. Wszystko to ma się jednak zmienić wraz z debiutem Xbox Series X, na którego regularnie mają trafiać nowe produkcje. Choć wiemy już, że nie będą one do końca ekskluzywne (Nowy Xbox będzie dzielił większość gier z PC i Xbox One), to w przypadku Series X, wszystkie będą mogły się pochwalić lepszą oprawą audio-wizualną.

Phil Spencer, stojący na czele gamingowego oddziału Microsoftu, podzielił się, za pośrednictwem Twittera, kilkoma ciekawostkami. Przede wszystkim, pochwalił on zespoły odpowiedzialne za rozwój i promocje nowej konsoli. Przy okazji dodał on również, że nigdy nie był bardziej podekscytowany planami marki Xbox.

Plany te powiązane są najprawdopodobniej z prezentacjami nowych gier, których, jak potwierdził Spencer, możemy spodziewać się już niebawem.

Słyszymy was, chcecie przejrzystości / autentyczności. Planujemy nadal pokazywać (nowości związane z Xbox) w ten sposób, kolejny krok nie wymaga zbyt wiele czekania (gry) - Phil Spencer

Wypowiedzi Phila Spencera pokrywają się z wcześniejszymi plotkami na temat konsoli Microsoftu, które sugerowały, że już w maju odbędzie się wydarzenie on-line, na którym zobaczymy nie tylko gry, ale również Xbox Series S, czyli nieco słabszego (i tańszego) brata Xbox Series X.

źródło: vg247.com