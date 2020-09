Microsoft już niedługo usunie klasyczny Panel Sterowania z Windowsa 10

Najnowsza aktualizacja systemu Windows 10 wprowadza kolejne zmiany, które wkrótce pozwolą na pozbycie się klasycznego Panelu Sterowania, który znamy jeszcze z Windowsa XP.

Od czasu wprowadzenia systemu operacyjnego Windows 8 w 2012 roku niektóre funkcje w oprogramowaniu możemy wykonać na dwa sposoby. Microsoft pozostawił stare elementy znane ze starszych wersji Windowsa jednocześnie dodając ich nowe odpowiedniki.

Windows 10 2004 na Microsoft Surface Book

Ten stan rzeczy trwa do dziś. Po 8 latach od wprowadzenia Windowsa 8 z nowymi Ustawieniami gigant z Redmond przygotowuje się do usunięcia klasycznego Panelu Sterowania z systemu operacyjnego Windows 10. Niestety nie jest to najlepsza informacja, jaką mogliśmy otrzymać na rozpoczęcie weekendu.

Klasyczny Panel Sterowania w Windows 10

W chwili obecnej wszystkie ustawienia systemu znajdują się w dwóch aplikacjach - nowej o nazwie Ustawienia oraz starej - Panelu Sterowania.

Microsoft przez wiele lat próbował przekonać użytkowników do nowego sposobu zarządzania systemem, ale zaawansowani użytkownicy i tak cały czas korzystają z Panelu Sterowania.

Panel Sterowania składa się z narzędzi zwanych również apletami, które umożliwiają konfigurowania oraz zarządzanie systemem operacyjnym Windows. Microsoft planuje rozpocząć stopniowe przekierowywanie z niektórych apletów bezpośrednio do aplikacji Ustawienia. Finalnie gigant z Redmond ma zamiar całkowicie uśmiercić Panel Sterowania.

Na początek zabrano się za popularną opcję odinstalowania aplikacji, która znajduje się w aplecie Programy i funkcje.

W najnowszej wersji testowej Windows 10 20211 zastąpiono aplet Programy i funkcje rozwiązaniem Aplikacje i funkcje z aplikacji Ustawienia.

Nowe możliwości aplikacji Ustawienia Źródło: windowslatest.com

Microsoft testuje flagę o nazwie "RedirectProgramsAndFeatures", która przekieruje użytkowników z Panelu Sterowania wprost do nowych Ustawień.

Nowe rozwiązanie w przypadku tej funkcji pozwala na wykonanie identycznej czynności. Zmiany mają związek z Project Reunion. Microsoft zamierza ujednolicić aplikacje w systemie operacyjnym Windows 10. Pierwsze zmiany trafią do użytkowników już w 2021 roku.

Sprawdź, ile kosztuje Acer Swift 1 - jeden z najtańszych polecanych laptopów z Windowsem 10.

Źródło: windowslatest.com