Microsoft już pracuje nad następcą Xbox Series X? Pierwsze informacje o nowej konsoli

Choć dziewiąta generacja konsol ma dopiero niespełna dwa lata, to możliwe, że już wkrótce usłyszymy o następcach Xbox Series X i PlayStation 5.

Nie jest żadną tajemnicą, że premiera jednej generacji konsol jest równocześnie początkiem prac nad kolejną. Stworzenie idealnego urządzenia może zająć kilka lat, więc liczne plotki i spekulacje odnośnie następców Xbox Series X/S i PlayStation 5 nie powinny nas dziwić. Na temat ulepszonej wersji PS5 wiemy już całkiem sporo, regularnie spływają bowiem do nas informacje od branżowych specjalistów i leaksterów. Co innego jednak w przypadku nowej konsoli Microsoftu, jaką drogę obiorą "zieloni"? Wydaje się, że zarówno amerykański, jak i japoński producent mają swoje problemy, które muszą rozwiązać w najbliższych latach.

Konsola Xbox Series X (fot. Microsoft)

W ostatnich generacjach konsol tradycją stało się już wydawanie odświeżonych, "odchudzonych" wersji urządzeń w około dwa - trzy lata od debiutu oryginalnego wydania. Tak było w erze PS3 / Xbox 360, podobnie za czasów PS4 / Xbox One. Wydaje się jednak, że w obecnej generacji producenci zdecydują się obrać nieco odmienną drogę. Sony jest zadowolone ze sprzedaży PlayStation 5, jednak mówimy tu tylko o wersji z napędem Blu-ray. Tańsze wydanie - "Digital", sprzedaje się znacznie gorzej, a co gorsza, jak przyznali przedstawiciele Sony, wciąż na siebie nie zarabia. Zupełnie inaczej wygląda to po stronie Microsoftu. Choć Xbox Series X sprzedaje się znacznie lepiej niż poprzednie konsole producenta w analogicznym okresie od premiery, to prawdziwą "gwiazdą" tej generacji jest póki co znacznie tańszy i mniejszy Xbox Series S, którego sprzedaż zaskoczyła nawet "zielonych".

Xbox Series S (fot. Microsoft)

Czy zatem jest sens wydawania konsol w wersji "Slim"? Coraz mocniej śmiemy w to wątpić. W pewnym sensie Microsoft ma już swoją "odchudzoną" wersję flagowej konsoli i co ważniejsze osiąga ona znakomite wyniki sprzedażowe. Sony "sparzyło" się na tańszym modelu i raczej nie będzie chciało wypuszczać kolejnego modelu "Slim". Co zatem nas czeka? W przypadku Sony coraz śmielej możemy liczyć na PS5 Pro, czyli znacznie mocniejszą wersją dotychczasowej konsoli, która trafiłaby w gusta najbardziej wymagających graczy, a tych jak wiemy, jest całkiem sporo. Podobną drogę obierze najprawdopodobniej Microsoft. Do tej pory na temat nowej konsoli producent nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych wiadomości, jednak to właśnie się to zmieniło.

Nowa, nieznana do tej pory nazwa kodowa została odkryta przez graczy w plikach Microsoftu. Co istotne, produkt o nazwie "Keystone" znajduje się tuż pod nazwami "Durango" i "Scarlett". Jest to nie bez znaczenia bowiem "Durango" to nazwa kodowa konsoli Xbox One, natomiast mianem "Project Scarlett" określano Xbox Series X. Pełna nazwa kodowa nowego urządzenia - "PRODUCT_XBOX_KEYSTONE", również nie pozostawia złudzeń, że jest ono powiązane z marką Xbox. Czy jest to już nowa generacja konsol od Microsoftu? Raczej nie, znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się, iż inżynierzy amerykańskiej korporacji intensywnie pracują już nad ulepszoną wersją Xbox Series X. Na więcej konkretów odnośnie nowych konsol Microsoftu i Sony będziemy musieli jeszcze poczekać, ale możecie być pewni, że gdy tylko się czegoś dowiemy, to od razu damy wam znać.

