Microsoft kończy wsparcie dla gier systemowych na Windows 7 i XP

Microsoft ogłosił, że nie będzie już dłużej wspierać wersji online swoich gier systemowych, jak Warcaby i Serca.

Dołączane do systemów Windows gry, a zwłaszcza Pasjans, cieszyły się w ubiegłych latach sporym zainteresowaniem użytkowników. Jak podał dziś rano na firmowym blogu Microsoft, w tym roku zakończy wsparcie dla ich wersji online na systemach Windows XP oraz ME na koniec obecnego miesiąca, czyli 31 lipca, a na Windows 7 22 stycznia 2020, czyli w dniu, kiedy przestanie wspierać ten system. Oczywiście nie jest to informacja, która zmieniłaby czyjekolwiek życie, jednak pokazuje, że Microsoft aż dotąd tworzył wersje tych gier zgodne z systemami, których dawno już nie wspiera. W wyznaczonych terminach gry staną się niedostępne.

Microsoft na systemie Windows 10 oferuje Microsoft Solitaire Collection - czyli zbiór gier logicznych online, w którym można zdobywać punkty doświadczenia, brać udział w zawodach, itp. Można także pobrać i zainstalować samodzielne wersje Sapera, Mahjonga i kilku innych produkcji. Dlatego miłośnicy tego typu rozgrywek bez problemu znajdą dla siebie wiele możliwości zabijania czasu.