Microsoft kończy wsparcie dla popularnej wersji Windows 10

Microsoft od jutra nie będzie wspierał Windowsa 10 w wersji 2004. To ostatni moment na aktualizację do nowszej kompilacji lub Windowsa 11.

Microsoft wydaje dziś nowe aktualizacje z cyklu Patch Tuesday. Dodatkowo tak jak ma to miejsce raz na kilka miesięcy, firma przestanie wspierać wybrane wersje systemów operacyjnych. Tym razem ostatnią aktualizację dostają wszystkie systemy operacyjne Windows 10 w wersji 2004. Patch Tuesday z grudnia 2021 roku to ostatnia aktualizacja dla tej wersji Windowsa 10.

Windows 10 Źródło: Panos Salakis / Unsplash

Oprogramowanie oficjalnie nie będzie już wspierane. Oznacza to, że nie możemy liczyć na nowe funkcje, ale co ważniejsze poprawki zabezpieczeń, które ochronią nas przed nowymi zagrożeniami. Posiadacze komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 2004 powinni natychmiast zaktualizować system do nowszej wersji Windows 10. Alternatywnie w przypadku kompatybilnego komputera można od razu przeprowadzić aktualizację do Windowsa 11.

Microsoft dla wybranych wersji Windowsa 10 utrzymuje 18-miesięczne wsparcie aktualizacjami (dla firm okres ten wynosi 30 miesięcy). Dodatkowo nowa polityka aktualizacji zakłada, że w przyszłości wsparcie dla poszczególnych wersji systemu operacyjnego Windows 10 utrzymywane będzie przez zaledwie 12 miesięcy.

Aktualnie Microsoft wspiera Windowsa 10 w wersjach 20H2, 21H1 oraz 21H2. Co istotne są to przyrostowe aktualizacje dla wydania 2004. Nowsze wydania posiadają kilka dodatkowych funkcji, których brakuje w Windowsie 10 2004, ale podstawa systemu operacyjnego pozostała niezmieniona.

Jeżeli posiadasz komputer z systemem operacyjnym Windows 10 2004 po dzisiejszej aktualizacji Patch Tuesday masz miesiąc na zaktualizowanie go do nowszej wersji oprogramowania lub przejścia na Windowsa 11.