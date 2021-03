Microsoft kończy z Xbox Live, co go zastąpi?

Xbox Live jest z nami już od 18 lat. Niestety, usługa nie będzie najmilej wspominać wejścia w pełnoletniość bowiem Microsoft zdecydował o jej skasowaniu.

Xbox Live to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek związanych z gamingowym działem Microsoftu. Usługa sieciowa firmy przechodzi jednak właśnie do historii. Skąd ta decyzja "giganta z Redmond"?

Włodarze firmy ujawnili, że nie chcą, aby Xbox Live wprowadzało niepotrzebne zamieszanie wśród klientów, którzy często mylą usługę z Xbox Live Gold. Oczywiście, Microsoft nie ma zamiaru rezygnować ze swojej głównej usługi sieciowej, chce jedynie dokonać jej rebrandingu.

Od teraz Xbox Live zostaje przemianowane na Xbox Network. Nowa nazwa ma ułatwić poruszanie się po ekosystemie Microsoftu.

"Xbox Network" odnosi się do bazowej usługi online Xboksa, która została zaktualizowana w umowie o świadczeniu usług Microsoftu. Aktualizacja z "Xbox Live" na "Xbox Network" ma na celu odróżnienie bazowej usługi od członkostwa Xbox Live Gold. - Microsoft

Cóż, trzeba przyznać, że choć zmiana jest kosmetyczna, to faktycznie niezwykle przydatna. Portfolio Microsoftu w ostatnich latach niezwykle się rozrosło. Niestety, amerykański producent kiepsko radzi sobie z nazewnictwem. Dotyczy to nie tylko usług, ale również urządzeń. Nowi użytkownicy często są przytłoczeni przez liczne usługi, abonamenty i urządzenia, które wszystkie brzmią podobnie. Wystarczy przypomnieć sytuację z listopada ubiegłego roku, kiedy to liczni gracze zamiast konsoli nowej generacji - Xbox Series X, omyłkowo składali zamówienia na starszy sprzęt - Xbox One X.

