Microsoft kopiuje pomysł z Opery. Ładnie to tak?

Pomysły te zostaną wdrożone w Edge, a mają na celu zwiększenie komfortu użytkowników.

Pod koniec 2022 roku Opera wprowadziła do swojej przeglądarki funkcję Lucid Mode. Szerzej piszę o niej tutaj, teraz przypomnę tylko, że jest to mechanizm, który podnosi jakość materiałów wideo w rozdzielczości 480p. Dzięki temu nawet starsze filmy i nagrania mogą wyglądać świeżo i nowocześnie. Teraz to samo ma pojawić się w Edge.

Skalowanie obrazu pomoże nie tylko w przypadku starszych nagrań, których jakość jest taka sobie (czyli poniżej 720p), ale również pozwoli na podrasowanie świeższych. Nowość ta została nazwa po prostu Video Super Resolution i wykorzystywana jest w niej Sztuczna Inteligencja. To właśnie ona odpowiada za dobór kolorystyki, likwidację artefaktów i innych defektów oryginalnego nagrania. Jak deklaruje Microsoft, jej implementacja w żaden sposób nie spowolni szybkości otwierania witryn. Czyli - będzie lepiej bez kosztów.

Jednak uwaga - nie jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich. Aby mogło działać, musisz mieć kartę graficzną Nvidia RTX z serii 20, 30 lub 40, inna opcja to AMD RX5700-RX7800. Podrasowywane wideo nie może być objęte ochroną DRM, ani mieć rozmiary większe niż 192 piksele. W chwili obecnej VSR jest dostępne dla ok. 50% użytkowników kanału Canary, do powszechnych testów powinno wejść dopiero za jakiś czas.

Źródło: WCCF Tech