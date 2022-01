Microsoft kupuje Activision Blizzard za rekordową kwotę! Największa transakcja w historii branży staje się faktem!

Tego nie spodziewał się nikt, jeden z największych producentów gier na świecie - Activision Blizzard, właśnie został wykupiony przez Microsoft!

fot. Microsoft

Gdy w 2020 roku Microsoft kupił Bethesdę za 7,5 miliarda dolarów wydawało się, że przynajmniej przez kilka lat nie dojdzie do podobnego przejęcie w branży gier. Jakże się myliliśmy, "Gigant z Redmond" po raz kolejny udowadnia, że "niemożliwe nie istnieje" i właśnie poinformował o przejęciu jednego z największych producentów gier na świecie - Activision Blizzard.

Dokładna kwota transakcji nie została ujawniona, ale spekuluje się, że Microsoft na zakup Activision Blizzard musiał wydać nawet 70 miliardów dolarów. Co w tej cenie otrzymała amerykańska korporacja? Dostęp do najpopularniejszych marek gamingowych w historii, takich jak: Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot czy StarCraft.

Jako zespół, mamy misję, aby rozszerzyć radość i społeczność gier dla każdego na naszej planecie. Wszyscy wiemy, że gry są najbardziej dynamiczną formą rozrywki na świecie i doświadczyliśmy już potęgi więzi społecznych i przyjaźni, które są możliwe dzięki grom. Realizując tę misję, mamy przyjemność ogłosić, że Microsoft uzgodnił warunki przejęcia Activision Blizzard - Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming.

Co co przejęcie Activision Blizzard oznacza dla nas - graczy? Z całą pewnością wielkie zmiany, włodarze Microsoftu już zapowiedzieli, że gry Activision Blizzard trafią do Xbox i PC Game Pass. Możemy się również spodziewać, że większość gier z portfolio Activision Blizzard będzie wkrótce dostępne wyłącznie na PC i konsolach Xbox.

