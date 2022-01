Microsoft kupuje Activision Blizzard za rekordową kwotę! Największa transakcja w historii branży staje się faktem! [Aktualizacja]

Gdy w 2020 roku Microsoft kupił Bethesdę za 7,5 miliarda dolarów wydawało się, że przynajmniej przez kilka lat nie dojdzie do podobnego przejęcie w branży gier. Jakże się myliliśmy, "Gigant z Redmond" po raz kolejny udowadnia, że "niemożliwe nie istnieje" i właśnie poinformował o przejęciu jednego z największych producentów gier na świecie - Activision Blizzard.

Dokładna kwota transakcji nie została ujawniona, ale spekuluje się, że Microsoft na zakup Activision Blizzard musiał wydać nawet 70 miliardów dolarów. Co w tej cenie otrzymała amerykańska korporacja? Dostęp do najpopularniejszych marek gamingowych w historii, takich jak: Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot czy StarCraft.

Co co przejęcie Activision Blizzard oznacza dla nas - graczy? Z całą pewnością wielkie zmiany, włodarze Microsoftu już zapowiedzieli, że gry Activision Blizzard trafią do Xbox i PC Game Pass. Możemy się również spodziewać, że większość gier z portfolio Activision Blizzard będzie wkrótce dostępne wyłącznie na PC i konsolach Xbox.

Poznaliśmy kilka dodatkowych, ciekawych szczegółów odnośnie ujawnionej dzisiaj transakcji. Przede wszystkim Microsoft przejmie Activision Blizzard za dokładnie 95,00 dolarów za akcję, w ramach transakcji gotówkowej, co przekłada się na kwotę całkowitą o wartości 68,7 miliardów dolarów. Daniel Ahmad - branżowy analityk z firmy Niko Partner, donosi że Microsoft musi zakończyć operację przejęcia Activision Blizzard w okresie od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku. Jeśli z jakiegoś powody transakcja nie dojdzie do skutku, to "gigant z Redmond" będzie musiał zapłacić karę umowną na rzecz Activision w wysokości 3 miliardów dolarów.

Microsoft says the Activision Blizzard deal is expected to close in FY2023.



This is the period between July 2022 and June 2023.



Until then, Activision Blizzard will continue to operate as it currently is, and then report to Phil Spencer after close. pic.twitter.com/3xa0MitOtQ