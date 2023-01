Microsoft kupuje Ubisoft?! Lepiej…

Czy Microsoft uda się na kolejne zakupy? Czy Ubisoft dołączy do Xbox'a? W pewnym sensie tak.

Spis treści

Microsoft w ostatnich latach jest wyjątkowo aktywny na rynku rozrywkowym, a szczególnie w tym jego wycinku poświęconym grom wideo. Po znakomitej siódmej generacji konsol (Xbox 360) przyszły dla "zielonych" chude lata. Śmiało mogę stwierdzić, że o ósmej generacji Microsoft wolałby zapomnieć. Włodarze korporacji z Redmond nie zrezygnowali jednak z marki Xbox, a co więcej postanowili w nią jeszcze więcej zainwestować. Nowe kierownictwo Xboxa na czele z Philem Spencerem doszło do słusznego wniosku, że znacznie lepiej (i łatwiej) jest kupić studio deweloperskie niż stworzyć je całkowicie od podstaw. W ten sposób szeregi Xbox Game Studios zasiliły m.in. takie zespoły, jak:

Double Fine

InXile Entertainment

Obsidian Entertainment

Ninja Theory

Nieco później Microsoft postawił na większe inwestycje i za jednym zamachem kupił całą firmę ZeniMax Media, do której należy m.in. Bethesda. Jak już dobrze wiemy, obecnie trwa bardzo skomplikowana operacja przejęcia przez Microsoft Activision-Blizzard. Niestety (dla "zielonych"), najnowsza inwestycja cały czas nie może zostać sfinalizowana, choć od jej ogłoszenia mija już rok. Czy Microsoft rozgląda się za innymi opcjami? Phil Spencer przyznał w jednym z wywiadów, że jego firma cały czas monitoruje sytuację na rynku i poszukuje wartościowych partnerów. W zeszłym roku sporo spekulowano o możliwym przejęciu jednego z polskich zespołów, w tym gronie najczęściej wymieniało się Bloober Team i CD Projekt RED, ale wiemy już, że na plotkach się skończyło.

Zespoły wchodzące w skład Xbox Game Studios (fot. Microsoft)

Inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku innego europejskiego producenta gier, a mianowicie Ubisoftu. Francuski producent borykają się ostatnio z wieloma problemami. Śledztwo i oskarżenia dotyczące nadużyć wewnątrz zespołów należących do Ubisoftu, chłodne przyjęcie wielu flagowych tytułów (Far Cry 6, Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion) i wreszcie brak większych premier w 2022 roku sprawiły, że firma dawno już nie była w takich tarapatach.

Zobacz również:

Nic zatem dziwnego, iż francuski producent szuka sojuszników. Znalazł ich m.in. w Microsofcie, firmy te wielokrotnie nawiązywał współprace w ostatnich latach, a najnowsza z nich zakłada udostępnienie usługi Ubisoft+ na konsolach Xbox. Pytanie jednak, czy Microsoft na tym poprzestanie?

Co z tym Ubisoft+?

Ubisoft+ to usługa abonamentowa na wzór Xbox Game Pass, z tą różnicą, że znajdziecie w niej wyłącznie gry francuskiego producenta. Obecnie w Ubisoft+ znajdziecie ponad 100 gier, co istotne usługa oferuje nam nie tylko starsze produkcje, ale również premierowe wydania największych hitów Ubisoftu. Możemy więc liczyć na to, że Assassin's Creed Mirage czy Skull & Bones trafią do Ubisoft+ w dniu swojej premiery.

Ubisoft+ niebawem trafi na konsole Xbox (fot. Ubisoft)

Usługa abonamentowa Ubisoftu jest obecnie dostępna wyłącznie na PC, ale jak już zapowiedziano w styczniu 2022 roku - trafi ona także na konsole Xbox One i Xbox Series X|S. Przy okazji ogłoszenia nie dowiedzieliśmy się jednak szczegółów wejścia usługi na konsole Microsoftu. Można się zatem zastanawiać, czy Ubisoft+ działać będzie tylko i wyłącznie jako oddzielny byt, czy być może Microsoft zapłaci francuskiemu producentowi za dołączenie usługi do Xbox Game Pass (jak to uczynił wcześniej m.in. EA Play).

We’re bringing Ubisoft+ to Xbox!! Expect more news in the future ????



Until then, play Rainbow Six Extraction on Xbox Game Pass & PC Game Pass on launch day!

???? https://t.co/xcPxYIwZYJ pic.twitter.com/zOmr1sE3nv — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

Największym problemem wydaje się tu kwestia ceny. Ubisoft+ ze względu na swoją charakterystykę i zawartość jest stosunkowo drogi, jego cena wynosi 59,99 złotych miesięcznie. Sam Xbox Game Pass Ultimate to z kolei wydatek około 55 złotych miesięcznie. Chcąc zachować tę cenę, Microsoft musiałby głęboko sięgnąć do kieszeni. "Gigant z Redmond" mógłby z pewnością pokusić się o kupno całego Ubisoftu, co w dalszej perspektywie uprościłoby wiele działań. Niespodziewane problemy przy przejęciu Activision-Blizzard mogły jednak uzmysłowić włodarzom Microsoftu, że ma wielu przeciwników, którzy nie będą chcieli dopuścić do tego typu fuzji.

Microsoft kupi Ubisoft? Jest lepsze rozwiązanie

Idealnym rozwiązaniem dla "zielonych" może być zatem inwestycja właśnie w Ubisoft+ i dołączenie usługi do zasobów Xbox Game Pass. Choć jest to karkołomne zadanie, to wbrew pozorom ma wiele plusów dla każdej ze stron. Przede wszystkim Microsoft zyskałby dostęp do kolejnej bogatej biblioteki gier, w tym premierowych wydań takich gier jak: Assassins's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora czy Skull & Bones i to jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę wciąż niepewnie wyglądające przejęcie Activision-Blizzard, takie działanie pomogłoby wypełnić lukę, która z pewnością pojawi się w nadchodzących miesiącach, jeśli Microsoft szybko nie sfinalizuje kupna Acti-Blizz (a na to się nie zanosi).

Ubisoft zyskałby z kolei potężny zastrzyk gotówki i szansę na dodatkową promocję swoich tytułów, szczególnie Skull & Bones czy Avatar: Frontiers of Pandora, którym z pewnością trudniej będzie przebić się na rynku. Układ ten wydaje się również najbardziej naturalny, trudno bowiem wskazać obecnie inne dwie duże firmy, które tak często i chętnie ze sobą współpracują w branży gier.

Ostatecznie zyskalibyśmy również my - gracze. Ubisoft po ubogim 2022 roku, w nadchodzących miesiącach szykuje się do ofensywy. Dostęp do tytułów producenta już w dniu premiery w ramach Xbox Game Pass z pewnością ucieszyłby wielu graczy. Więcej na ten temat możemy dowiedzieć się już 25 stycznia. Według najnowszych plotek tego dnia odbędzie się wydarzenie Xbox Developer_Direct, podczas którego zostaną zaprezentowane nowe materiały z zapowiedzianych już gier Microsoftu. Nie wykluczone, że gościem specjalnym będą również przedstawiciele Ubisoftu. O tym, że do wprowadzenia usługi Ubisoft+ na konsolach Xbox jest coraz bliżej, mogą świadczyć również zmiany statusu niektórych gier francuskiego producenta, które są dostępne w Microsoft Store. Gry takie jak: Watch Dogs Legion, Far Cry 6 czy Assassin’s Creed Valhalla zostały otagowane jako "darmowe", co może zwiastować rychłe wprowadzenie Ubisoft+ na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S.