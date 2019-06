Microsoft na E3 2019: nowa konsola w 2020, streaming gier już w tym roku!

Koniec spekulacji i przecieków - dzisiaj na konferencji Microsoftu podano plany dotyczące nowej konsoli, serwisu streamingowego Project xCloud, ujawniono również nadchodzące gry.

Spis treści

Project Scarlett

Phil Spencer, prowadzący spotkanie Microsoftu, rozpoczynając dyskusję o nowej generacji Xbox, powiedział krótko i na temat: "Wierzymy, że konsola ma służyć jednej rzeczy: graniu". I Project Scarlett będzie właśnie dotyczył wszystkiego, co związane z grami. Nowa konsola będzie wyposażona w dysk SSD (warto zauważyć - PlayStation 5 również), co ma zredukować do minimum czas ładowania się gier oraz etapów pomiędzy nimi. Niestety, konkretów dotyczących specyfikacji nie ujawniono, ale wiadomo, że konsola będzie opierać się na procesorze AMD w architekturze Zen2 oraz grafice Navi. Zostanie zastosowana pamięć GDDR6, a całość ma być czterokrotnie mocniejsza od Xbox One. Grafika pozwoli na wykorzystanie przyśpieszenia sprzętowego do ray-tracingu oraz adaptive sync w różnych częstotliwościach.

Microsoft zapowiada, że konsola będzie mieć wsparcie dla rozdzielczości 8K oraz obsłuży 120 fps - aczkolwiek mamy wątpliwości, czy powstanie wiele tytułów z takimi możliwościami. Jeśli chodzi o same media - 8K pojawia się od czasu do czasu i tu problemu nie będzie. Jeśli chodzi o 120 fps w grach, cóż - Xbox One pozwala na 60 fps, a mnóstwo produkcji najlepiej sprawuje się w 30 fps. Pierwszym zapowiedziany dla Project Scarlett tytułem jest Halo Infinite. Zobaczcie sami - zapowiada się obiecująco.

Project xCloud

Nie musisz czekać na sprzęt nowej generacji - w październiku ruszy Project xCloud,czyli odpowiedź Microsoftu na Google Stadia. Streaming gier konsolowych staje się nowym punktem w strategii firmy, ale przy okazji jego ogłoszenia nie podano tak istotnych informacji, jak wymagana szybkość łącza, cena, kompatybilność gier, itp. Dobrze jednak wiedzieć, że będziemy mieli do wyboru co najmniej dwa serwisy streamujące gry. Co ciekawe, Spencer poinformował, że już od dwóch miesięcy deweloperzy gier na Xbox są zaangażowanie w Project xCloud! Można zatem śmiało przyjąć, że Microsoft zainwestował już solidnie w rozwój projektu, a efekty zobaczymy za 4 miesiące.

Gry od Microsoftu

Podczas konferencji nie zabrakło zapowiedzi gier. Pokazujemy tu niemal wszystkie zapowiedziane produkcje.

Najpierw tytuł od Obsidian, czyli Outer World. Kosmiczni faszyści + art deco + dialogi jak w Fallout: New Vegas. To się może udać!

Bleeding Edge wygląda podobnie do Battleborn, czyli cieszącej się krótkim zainteresowaniem grą multiplayer od Gearbox. Czyżby druga próba?

Ori and the Will o the Wisps wychodzi na dniach. Jak wygląda trailer? Po prostu - ładnie.

Mojang robi coś nowego! Przepis: weź styl graficzny z Minecrafta i dodaj gameplay z Diablo. Efekt: Minecraft Dungeons. Zabawa dla 4 graczy lokalnie lub online.

Zapowiadano i jest - Star Wars Jedi: Fallen Order.

Blair Witch jako gra? Jakby na to nie patrzeć, tak właśnie jest. Ale z zaznaczeniem, że adaptacja to nieoficjalna, czyli wykorzystuje tylko pomysł. A odpowiadają za niego deweloperzy Layers of Fear 2 - Bloober Team. Dla miłośników survival horrorów pozycja obowiązkowa.

Battletoads - kolorowo, kreskówkowo i wesoło.

Tego nie spodziewał się nikt - zapowiedziana została nowa edycja Microsoft Flight Simulator. Poprzednia ukazała się w... 2006 roku (Microsoft Flight Simulator X)!

Age of Empires II: Definitive Edition - czyli klasyk w 4K i z podrasowaniem

Wasteland 3 to sequel gry, która dla wielu była najlepsza pozycją A.D. 2014. Teraz jest dziwnie. Co najmniej.

Psychonauts 2 - sequel cieszącego się swego czasu popularnością tytułu.

Gears 5 - ekskluzyw na Xbox One. Jak na razie.

Dying Light II - w kwietniu 2020

Xbox Elite Controller

Odświeżony Xbox Elite Controller to łączność Blluetooth i wymienna bateria. Zapowiada się jeden z najlepszych kontrolerów, jakie znajdą na rynku.