Microsoft na kolejnych zakupach, na celowniku duże polskie studio

Microsoft nie skończył jeszcze ze wzmacnianiem swojej załogi. Możliwe, że już niebawem do Xbox Game Studios dołączy czołowy polski deweloper.

Microsoft już od kilku lat skupuje zespoły deweloperskie, które mają pomóc amerykańskiemu producentowi w dziewiątej generacji konsol. Kulminacją zakupowego szaleństwa firmy było przejęcie w ubiegłym roku Zenimax Media wraz z Bethesdą za ponad 7,5 miliarda dolarów. Jeśli myśleliście, że po takim wydatku Microsoft na jakiś czas zwolni tempo, to byliście w błędzie.

Jak donosi doświadczony dziennikarz i leakster - Brad Sams, już niebawem możemy być świadkami kolejnego dużego przejęcia w wykonaniu "giganta z Redmond". Na celowniku Microsoftu są przede wszystkim: francuskie Asobo Studio, twórcy znakomitego A Plague Tale: Innocence, a ostatnio Microsoft Flight Simulator oraz polski Techland. Co ciekawe, o przejęciu Techlandu przez "zielonych" spekulowano już w zeszłym roku, wówczas przedstawiciele studia zdecydowanie ucięli wszystkie spekulacje i stwierdzili: "Pozostajemy niezależni. Nie rozmawiamy z nikim o potencjalnym nabyciu".

Sams twierdzi, że obecnie mnóstwo pieniędzy "pływa" wokół gamingowych deweloperów. Najwięksi gracze (tu oprócz Microsoftu dziennikarz wymienia Take-Two Interactive) są ponoć na tyle zdeterminowani, że składają po kilka ofert temu samemu zespołowi, oczywiście za każdym razem podnosząc swoją propozycję.

Przejęcie Asobo Studio przez Microsoft nie byłoby wielkim zaskoczeniem, wszak z francuskim deweloperem współpracuje już od lat. Co innego Techland, polski deweloper słynie ze swojej niezależności. o zatem mogłoby spowodować, że właściciel firmy - pan Paweł Marchewka (jeden z najbogatszych Polaków), zdecydowałby się na jej sprzedaż? Możemy tylko spekulować, ale wydłużająca się produkcja Dying Light 2 oraz pandemia koronawirusa z całą pewnością odcisnęły piętno na finansach polskiego dewelopera. Co więcej, w ostatnich miesiącach dużo pisało się o wewnętrznych problemach Techlandu, co miało ostatecznie przełożyć się nie tylko na rozwój Dying Light 2, ale również odejście z firmy wielu utalentowanych deweloperów.

Microsoft pokazał już, że dla niego "niemożliwe nie istnieje". Jeśli amerykański producent będzie odpowiednio zdeterminowany, to już niebawem Xbox Game Studios wzbogacą się o kolejne zespoły, w tym, być może, jeden z Polski.

