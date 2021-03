Microsoft nadrabia straty. Teams w końcu z oszczędzaniem danych

Microsoft Teams w końcu zaoferuje funkcję pozwalającą zmniejszyć wykorzystanie danych pakietowych. Rozwiazanie to przyda się użytkownikom Microsoft Teams korzystającym z sieci komórkowej.

Microsoft Teams to obecnie najpopularniejsze narzędzie do wideokonferencji w naszym kraju. Z rozwiązania tego korzystają szkoły, uczelnie, firmy oraz samorządy. W dobie pandemii koronawirusa z Teamsów potrafimy korzystać przez kilka godzin dziennie. Jest to spore obciążenie dla naszego łącza internetowego. Problemu nie ma, gdy posiadamy klasyczny internet stacjonarny bez limitu danych. Niestety nie każdy użytkownik może pozwolić sobie na korzystanie z takiego dostępu do sieci.

Microsoft Teams na Windows 10

Wideokonferencje prowadzone z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams zużywają znacznie więcej danych pakietowych, niż wysyłanie wiadomości e-mail czy korzystanie z komunikatorów internetowych. Dotyczy to w szczególności aplikacji na komputery z systemem Windows oraz Mac. Zużywają one znacznie więcej danych od aplikacji mobilnych na Android i iOS.

Microsoft zaktualizował właśnie mapę drogową aktualizacji pakietu Microsoft 365. Wynika z niej, że Microsoft Teams otrzyma tryb niskiego zużycia danych pakietowych. Opcja ta pojawi się w usłudze jeszcze w tym miesiącu.

Tryb niskiego zużycia danych pakietowych polepszy jakość połączenia w miejscach z ograniczonym zasięgiem internetu.

Nowa funkcja pojawi się w aplikacjach Microsoft Teams na Windows 10, macOS, iOS, iPadOS oraz Androida.

