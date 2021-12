Microsoft - najlepsze i najgorsze momenty 2021

Windows 11 to nie wszystko, co zaoferował światu Microsoft. Zobacz pełną listę sukcesów i porażek producenta.

Po koszmarnym roku 2020 wszyscy mieli nadzieję, że kolejny przywróci normalność. Stało się tak częściowo, a w efekcie m.in. Microsoft mógł terminowo zrealizować swoje plany. Ale czy jego projekty to hity czy raczej przysłowiowe kity? Przyglądamy się temu, co producent wprowadził na rynek w mijającym roku.

Hit: praca hybrydowa

Teams stało się najpopularniejszym narzędziem do pracy zdalnej, edukacji oraz spotkań online. Microsoft zainwestował sporo nie tylko w rozwój komunikatora, ale także współpracę z firmami trzecimi, produkującymi kamerki, mikrofony i inny sprzęt do komunikacji. W połączeniu z Microsoft 365 otrzymaliśmy wszystko, czego tylko można sobie życzyć do współpracy zdalnej.

Podsumowując: Microsoft perfekcyjnie wstrzelił się w zapotrzebowanie rynku i w pełni zaspokoił jego popyt

Raczej kit: czcionki "społecznościowe"

W kwietniu Microsoft wpadł na dziwny pomysł i pozwolił użytkownikom na wskazanie, jakie czcionki mają pojawić się w Office, Windows i innych firmowych aplikacjach. Poddano pod głosowania następujące: Seaford, Skeena, Bierstadt i kilka innych. Cóż - nie wiadomo, jak wypadło głosowanie, ale ponieważ tych czcionek nie widzimy na co dzień, łatwo dojść do wniosku, że nie spełniły niczyich oczekiwań.

Czcionka Skeena. Foto: Microsoft

Raczej kit: Microsoft Mesh i metaversum

Na długo zanim Facebook wpadł na pomysł stworzenia metaversum, Microsoft zmierzał w tym kierunku. Mesh to jego platforma wirtualnej rzeczywistości, zaprezentowana podczas konferencji Ignite w marcu 2021 roku. Miała służyć wirtualnym spotkaniom, czyli rozszerzała niejako możliwości oferowane przez MS Teams. Ale zamiast rozwoju platformy producent postawił na... wirtualne awatary w Teams. Mają być dostępne w 2022 roku.

Kit: Windows 11

A miało być tak pięknie, prawda? Owszem, Windows 11 ma sporo jasnych stron, jednak ilość usterek i bugów, jakie towarzyszyły premierze, jest porażająca. A wciąż pojawiają się nowe problemy. Nic zatem dziwnego, że użytkownicy niezbyt chętnie zmieniają Windows 10 na "młodszego brata".

Kit: wymagania sprzętowe Windows 11

Wymagania sprzętowe dla Windows 11 zmieniały się nieco - TPM pozostaje obowiązkowe, jednak wymagania co do podzespołów, jak procesor, potrafiły zaskakiwać. Na przykład okazało się, że procesory Intela nie spełniające - teoretycznie - wymogów nowego systemu - są w pełni akceptowalne. Krócej mówiąc: Microsoft strasznie namieszał.

Foto: Microsoft

Kit: wybór przeglądarki w Windows 11

Nachalne wciskanie Edge zaczęło się jeszcze w zeszłym roku na Windows 10. W Windows 11 przybrało jeszcze większe rozmiary - nawet podczas wyszukiwania innej przeglądarki w sieci system przekonuje nas, że Edge to wszystko, co potrzebne do szczęścia. Do tego każdy rodzaj pliku związanego z aktywnością online - z .html na czele - trzeba przypisywać ręcznie do innej przeglądarki.

Foto: Mark Hachman/PC World

Kit: Windows 10X

Windows 10X zapowiadał się obiecująco, ale został przemieniony w Windows 11. A to wiąże się z poprzednimi akapitami. Szkoda.

Raczej kit: Windows 11 SE oraz the Surface Laptop SE

Windows 11 SE i przeznaczony dla niego Surface Laptop SE to zdecydowanie nic ciekawego i raczej nie staną się rywalami dla Chromebooków z ChromeOS. Ktoś określił dość trafnie Windows 11 SE, mówiąc: "jest to Windows 11 bez widżetów". I trudno odmówić mu słuszności.

Foto: Microsoft

Hity: Surface Pro 7+ oraz Surface Pro 8

Te dwa urządzenia są doskonałym przykładem na to, że Microsoft potrafi w urządzenia mobilne. Surface Pro 7+ to model bardziej biznesowy, a Surface Pro 8 bardziej uniwersalny, jednak oba są po prostu świetne.

Hit: Surface Laptop Studio

Choć oczekiwaliśmy nowego urządzenia z serii Surface Book, otrzymaliśmy Surface Laptop Book Pro. A wraz z nim - świetny design, doskonałe podzespoły oraz budzącą respekt wydajność. Warto polecić dla firm, graczy i użytkowników domowych.

Foto: Mark Hachman/IDG

Hit: Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 to kolejne urządzenie, za które należą się Microsoftowi brawa. Producent reklamuje je słowami: "Stylowy i szybki". I reklama nie kłamie. Do laptopa nie można mieć żadnych większych zastrzeżeń.

Kit: Surface Duo 2

Chwalimy urządzenia, ale w tej beczce miodu trafi się także łyżka dziegciu. Jest nim Surface Duo 2, składany telefon, który okazał się wielkim rozczarowaniem, a odczucie to potwierdziły kiepskie wyniki jego sprzedaży. Pozostaje mieć nadzieję, że Microsoft wyciągnie wnioski i w kolejnej wersji uniknie błędów.

Hit: Xbox Game Pass

Po co Ci konsola Xbox Series X, skoro możesz mieć Xbox Game Pass? Za niewielkie pieniądze zyskujesz dostęp na komputerze i konsoli do największych hitów AAA i mnóstwa gier niezależnych. Jak sie bawić, to się bawić - i nie przepłacać.

Hit: Windows 365

Windows 365, czyli system w usłudze chmurowej, to zaskakująco wygodne rozwiązanie w interesującej cenie. No i mamy tu aplikacje pakietu Office. Czego chcieć więcej do kreatywnej pracy i kontaktu ze światem?

Foto: Microsoft

Podliczamy: w artykule znalazło się pięć "kitów", trzy "raczej kity" oraz sześć hitów. W ten sposób jednym punktem uznać można rok 2021 dla udany za Microsoftu.

Źródło: PC World