Microsoft nie chce, aby kto inny czyścił system. Oto PC Manager

Producentowi nie podoba się, że jego system oczyszczają programy jak CClenaer czy Glary Uitlities? Wszystko na to wskazuje.

W miarę użytkowania systemu pojawia się w nim coraz więcej cyfrowych "śmieci". Są to pliki tymczasowe, pozostałości odinstalowanych aplikacji, stare klucze rejestru, nieważne skróty i wiele innych elementów. Zajmują niepotrzebnie miejsce na dysku, dlatego warto choćby raz na miesiąc uruchomić aplikację do optymalizacji, aby pozbyć się ich. Najbardziej znana to CCleaner, która stała się niemal synonimem narzędzi do odświeżania Windowsa, ale jest także wiele innych - Advanced System Care, Glary Utilities, Ashampoo WinOptimizer i inne.

PC Manager to rozwiązanie Microsoftu, które ma - w założeniach - zastąpić wszystkie powyższe. Producent pracuje nad nim od kilku ładnych lat, a teraz pojawiła się jego wersja beta. Ale uwaga - póki co dostępna jedynie dla nielicznych i to tylko... w Chinach. Tam właśnie pojawiła się na oficjalnej stronie MS. A co zabawne, po instalowaniu ma anglojęzyczny interfejs - zobaczysz go poniżej.

Fot.: Michael Crider/IDG

Mamy tu podział na trzy główne funkcje, jak zarządzanie procesami, włączanie/wyłączanie aplikacji startowych oraz skanowanie. Te dwie pierwsze funkcje to nic ponad to, co znamy z Menadżera Zadań, a trzecia - z Defendera. Nie widać natomiast póki co żadnych stricte oczyszczających system opcji, ale to tylko pierwszy zrzut ekranu. Kolejne zapewne nadejdą z biegiem czasu. A kiedy - to pozostaje zagadką, ponieważ na razie nie dość, że mamy betę, to tylko na wybranym rynku. Sprawa prezentuje się jednak rozwojowo i będziemy ją śledzić.

