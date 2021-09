Microsoft postanowił nas solidnie zaskoczyć i obniżył cenę abonamentu Game Pass w trzech krajach.

fot. Microsoft

Xbox Game Pass to obecnie najlepsza oferta abonamentowa dla graczy. Co więcej, dotyczy ona już nie tylko posiadaczy konsol Microsoftu, ale również użytkowników PC, a nawet urządzeń mobilnych. Nic zatem dziwnego, że Game Pass wzbudza tyle emocji. Mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem Xbox Game Pass, amerykański producent zdecyduje się na podwyżkę jego ceny. Tymczasem Microsoft oficjalnie poinformował, że abonament będzie tańszy w trzech wybranych krajach.

Microsoft obniża cenę Game Pass w trzech krajach. Co z Polską?

Z nowej, niższej ceny usługo Xbox Game Pass mogą cieszyć się już obywatele Izraela, Hong Kongu i Chile. Warto tu podkreślić, że obniżka jest dość spora. Choć w zależności od regiony różnią się one nieco od siebie, to średnio gracze zapłacą mniej za Xbox Game Pass Ultimate o około 30%. Skąd ta niespodziewana decyzja Microsoftu? Elizabeth Hamren - wiceprezes Microsoftu, tak wyjaśniła podejście swojej firmy do regulacji cen abonamentu Xbox Game Pass:

Musimy wprowadzać innowacje, aby udostępnić nasze gry i usługi większej liczbie osób na całym świecie. Badamy też możliwości wprowadzenia nowych ofert abonamentowych w ramach Xbox Game Pass. Chodzi o to, że kreatywnie i dynamicznie myślimy o tym, jak zapewnić radość i poczucie wspólnoty płynące z gier wszystkim mieszkańcom naszej planety, niezależnie od urządzeń, położenia geograficznego i sytuacji finansowej - Elizabeth Hamren, Microsoft.

Czy możemy spodziewać się obniżki cen Game Pass w Polsce? Tego niestety nie wiemy, ale wszystko jest możliwe. Microsoftowi należą się wielkie brawa za to, że do każdego rynku podchodzi indywidualnie.

Zobacz również:

Zobacz również: Battlefield 2042 - beta testy z oficjalną datą startu