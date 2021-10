Microsoft oferuje Windows 11 przez Windows 10 OOBE

Microsoft wprowadził nowy sposób dystrybucji Windows 11. Czym różni się Out of Box Experience (OOBE) od innych metod jego wdrożenia?

Użytkownicy Windows 10 otrzymali poprawkę KB5005716, która umożliwia przejście na Windows 11 z edycji Home lub Professional poprzez OOBE. Ta zmiana jest dostępna dla systemów od Windows 10 w wersji 2004 i nowszych, ale jest pewien haczyk - do zainstalowania nowego systemu potrzebna jest czysta instalacja lub reset urządzenia. Gdy zostaną spełnione te warunki, możliwe jest pobrania dużej aktualizacji, która zawiera zarówno łatki dla Windows 10, jak i aktualizację do Windows 11. W ten sposób jednym pobraniem zyskuje się wszystko, co w danej chwili obecne. Aktualizacja taka wygląda w ten sposób:

Do instalacji wymagane jest nielimitowane połączenie z siecią. OOBE jest dostępne tylko na wspieranych urządzeniach, a więc można korzystać z tej metody aktualizacji np. na urządzeniach Surface. Została ona wprowadzona ponieważ Asystent Aktualizacji nie jest wpierany na procesorach ARM, z narzędzie Media Creation Tool nie jest kompatybilne z ARM64.

Źródło: WidnowsLatest

