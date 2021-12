Microsoft ogłasza Video Encode API dla DirectX 12

DirectX 12 otrzymało API wspierające przyśpieszenie sprzętowe dla aplikacji do obróbki nagrań wideo. Dzięki temu jakość multimediów oraz gier może znacznie się polepszyć.

Z bibliotek DirectX 12 korzysta mnóstwo aplikacji, multimediów oraz gier. Microsoft wprowadził właśnie usprawnienie, dzięki któremu efekty ich działania mają być jeszcze lepsze. Video Encode API pozwala silnikom graficzny na używanie GPU w celu dekodowania wideo z zachowaniem zgodności ze standardami bibliotek. Oznacza to że twórcy aplikacji oraz multimediów będą mogli używać w pełni możliwości przez nie dawanych. API wspiera m.in. kodeki H264 i HEVC.

Co ważne - Video Encode API znajduje się w Windows 11 i jest włączone domyślnie. Minimalne wymagania sprzętowe do używania tego rozwiązania to:

Intel - rodziny Tiger Lake, Ice Lake oraz Alder Lake - sterownik v30.0.100.9955. W przypadku Alder Lake pojawi się na początku 2022 roku;

- rodziny Tiger Lake, Ice Lake oraz Alder Lake - sterownik v30.0.100.9955. W przypadku pojawi się na początku 2022 roku; NVIDIA - rodziny GeForce GTX 10xx i wyższe, Quadro RTX oraz NVIDIA RTX - sterownik v471.41;

- rodziny GeForce GTX 10xx i wyższe, Quadro RTX oraz NVIDIA RTX - sterownik v471.41; AMD - w 2022 roku pojawi się sterownik dla rodzin od Radeon RX 5000 wzwyż oraz Ryzen 2xxxx i nowszych.

Źródło: Neowin

