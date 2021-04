Microsoft ogłasza aktualizację 21H1 - zaokrąglone rogi coraz bliżej!

Firma Microsoft podała datę wypuszczenia pierwszej większej aktualizacji tego roku, 21H1. To wstęp do długo wyczekiwanej kompilacji 21H2, znanej również jako Sun Valley.

Już od dawna firma Microsoft ogłasza, że w 2021 roku planuje dwie większe aktualizacja: 21H1 oraz 21H2. Druga z nich jest zdecydowanie bardziej przełomowa i wzbudza ogromne zainteresowanie większości użytkowników systemu Windows. Głównie ze względu na to, że to właśnie ona ma wprowadzić ogromne zmiany w wyglądzie Windows 10. O tym, jak będzie wyglądał system pod koniec tego roku piszemy dokładnie w artykule tutaj. Jednak, aby nowy design Windows 10 działał poprawnie, konieczne jest przygotowanie systemu do tak ogromnych zmian. I głównie do tego ma służyć kompilacja znana pod nazwą 21H1, która właśnie dostała swoją datę premiery.

Firma Microsoft aktualizację 21H1 nazwali roboczo "Aktualizacją z maja 2021 r." i prawdopodobnie zostaną przy takim nazewnictwie. Wraz z nazwą, producenci zdradzili kiedy zostanie wydana i jakie nowe funkcje ma wprowadzić. Niestety, wygląda na to, że aktualizacja nie przyniesie wielu zmian zauważalnych przez zwykłego użytkownika. Jak podano, aktualizacja ma zawierać ulepszenia kierowane głównie do klientów korporacyjnych i pracowników zdalnych. Najważniejszą funkcją, która zostanie wprowadzona to obsługa kamer zewnętrznych przez Windows Hello. Ponadto firma Microsoft postanowiła zwiększyć wydajność wbudowanego programu Windows Defender Application Guard (WDAG).

Na dzień dzisiejszy aktualizacja jest dostępna tylko dla testerów z programu Windows Insider, jednak z czasem zostanie wprowadzona dla wszystkich. Biorąc pod uwagę nazwę aktualizacji, stanie się to już niedługo, bo w maju.