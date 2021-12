Microsoft ogłasza nowy program - Windows Wednesday!

Jest to dobra okazja nie tylko dla fanów, ale również dla zwykłych użytkowników, żeby zadać nurtujące pytania oraz dowiedzieć się więcej o firmie i jej rozwoju.

Microsoft wydał oficjalne ogłoszenie o nowym programie - "Windows Wednesday". Będzie on transmitowany co tydzień.

Na 30-minutowych spotkaniach firma planuje omawiać głównie tematy związane z rozwojem systemu Windows oraz będzie zapraszać ekspertów, którzy opowiedzą o nowych narzędziach i funkcjach. Jeśli długo czekałeś, by zadać pytanie ekspertom Microsoftu, teraz masz taką możliwość - eksperci będą odpowiadać na pytania podczas transmisji.

Prowadzić spotkania będą Kayla Cinnamon i Scott Hanselman co środę o 18:00. Transmisja będzie odbywać się w serwisie YouTube pod tym linkiem. Jak podaje firma w ogłoszeniu, pierwsze spotkanie odbędzie się już 5 stycznia.

Jeśli masz już przygotowane pytanie lub interesujący temat, możesz skierować go do prowadzącej na Twitterze - przejdź do strony.

