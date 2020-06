Microsoft optymalizuje Chromium dla nowej, specjalnej edycji Windows 10

Microsoft poinformował, że szykuje modularną wersję Windows 10, nazwaną "Windows Core OS". Będzie ona dedykowana urządzeniom o zmiennych kształtach, jak składane telefony, a także sprzętom VR.

Edycja Windows 10: Windows Core OS (w skrócie: WCOS) nie jest tym samym, co opisywany przez nas wielokrotnie Windows 10X. Stanowi raczej jego "kreatywną modyfikację", dlatego spodziewamy się, że również będzie uruchamiać aplikacje Win32 w środowisku sandboksowym, co da duże bezpieczeństwo użytkownikom. Jak na razie o WCOS nie można napisać wiele, poza tym, że Microsoft intensywnie nad nim pracuje, a dzisiaj wypatrzono odniesienia do niego w Chromium Gerrit. Jest to wspólne narzędzie do pracy nad rozwojem silnika Chromium, którego używają m.in. inżynierowie gigantów IT, jak Microsoft czy Google.

Chromium Gerrit

Z odniesień wynika, że trwają prace nad optymalizacją silnika pod kątem nowego, modularnego systemu, co oznacza, że otrzyma on przystosowaną wersję przeglądarki Edge, a jej uruchamianie w środowisku sandboksa sprawi, że będzie wolna od wirusów oraz ataków typu phishing i podobnych. Oczywiście jest to cały czas pieśń przyszłości, ponieważ nie ma jeszcze nawet stabilnej wersji Windows 10X. Te działania pokazują nam jednak, że Microsoft przewiduje dużą liczbę urządzeń składanych i hybrydowych w kolejnych latach.