Microsoft ostatecznie likwiduje technologię Flash w Windowsie

...choć w praktyce już nikt go nie używa, to jednak wciąż może jeszcze "wisieć" w systemie.

Teoretycznie Adobe Flash zakończył swoją wieloletnią egzystencję jeszcze w roku 2020, ale w lipcowej aktualizacji Windows 10 pojawi się dodatkowa, opcjonalna KB4577586 - "Update for Removal of Adobe Flash Player", czyli aktualizacja narzędzia do usuwania AFP. Osoby będące uczestnikami programu Windows Insider otrzymają ją już miesiąc wcześniej. Co jednak ciekawe - jeśli ktoś zainstaluje dużą aktualizację Maj 2021, wówczas nie musi korzystać z tego dodatku. Aktualizacja zlikwiduje wszystkie elementy w systemie, które w jakikolwiek sposób powiązane są z Flashem.

Jeśli ktoś jednak mocno się uprze, może zainstalować Flasha na własną rękę - w takiej sytuacji Windows 10 nie będzie protestować. Zaplanowane aktualizacje to już ostatni krok do pogrzebania Flasha, o czym mówiło się w sumie od 2010 roku. Z przeglądarek Edge i Chrome znikł całkowicie dopiero w grudniu ub. roku. Jeśli komuś będzie brakować gier i animacji wykonanych w tej technologii, wówczas może skorzystać z zasobów Internet Archive, gdzie znajduje się działa z emulatorem i tysiącami aplikacji Flash.