Microsoft ostrzeże użytkownika korzystającego z Windows 11 na niewspieranym sprzęcie

A czy możliwe jest zainstalowanie systemu na maszynie niespełniającej wymagań? Okazuje się, że jak najbardziej.

Windows 11 coraz szybciej zdobywa rynek, a ja przypomnę - ma on swoje wymagania. Co, jeśli Twoja maszyna ich nie spełnia? Wówczas nadal możesz go zainstalować, ale nie za pomocą Windows Update, a ręcznie. Niezbędne będą także proste zmiany wpisów w rejestrze - i gotowe.

Taka sytuacja nie spodobała się Microsoftowi, który postanowił skutecznie zniechęcić użytkowników do takich zabiegów. W tym celu zostanie wprowadzona do Ustawień opcja wykrywania sprzętu, na którym zainstalowano system. Jeśli okaże się, że nie spełnia on wymagań, pojawi się informujący o tym alert - pokazany jest na poniższym zrzucie ekranu.

Na szczęście nie przekłada się to w żaden sposób na pracę, choć jest możliwe, że taka maszyna nie będzie otrzymywać aktualizacji poprzez Windows Update. Mechanizm aktualizacji jest częścią ustawień, więc będzie wiedzieć, że maszyna nie spełnia wymogów. A ponieważ w aktualizacjach są poprawki bezpieczeństwa, używanie Windows 11 może być z biegiem czasu coraz bardziej ryzykowne.

