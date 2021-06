Microsoft partnerem Biura Informacji Kredytowej

Strategiczne porozumienie między Microsoftem a Biurem Informacji Kredytowej (BIK) zostało podpisane wczoraj i oznacza współpracę w budowaniu ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowych, wspólne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, a także partnerstwo w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB.

Biuro Informacji Kredytowej w chmurze Microsoft Azure wdroży platformę API Management, co zapewni zgodność wprowadzanych innowacji z wymogami regulacyjnymi oraz pozwoli bezpieczne oferować usługi również poza sektorem finansowym.

Od lat korzystający z wiedzy ekspertów, BIK, wspiera procesy ograniczenia ryzyka w instytucjach finansowych, a bezpieczny dostęp i aktywność w czasie rzeczywistym zapewnia mu zastosowanie innowacyjnych rozwiązań chociażby w ramach Platformy Antyfraudowej czy Platformy Blockchain BIK, analiz scoringowych z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego.

Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej dodaje:

BIK umożliwi korzystanie z wybranych informacji przez wiele podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Wdrożenie rozwiązania w modelu chmury Microsoft Azure oraz wykorzystanie API Management pozwoli na swobodne zarządzanie usługami biznesowymi. Wszystko będzie realizowane w ramach projektu Open API, czyli otwartego i publicznego udostępnienia wybranych usług. Dzięki temu twórcy rozwiązań będą mieli łatwiejszy dostęp do usług BIK.

Program adresujemy do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chciałyby za pomocą jednego punktu dostępowego API, uzyskać dostęp do danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym do wybranych danych statystycznych BIK w oparciu o lokalizację. To możliwość praktycznego przetestowania swoich prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku. Platforma BIK Hub to szansa na weryfikację rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Wartością dodaną uczestnictwa w naszej piaskownicy jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów.