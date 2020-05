Microsoft patentuje słuchawki z... czytnikiem linii papilarnych

Najnowsze doniesienia podają, że Microsoft może pracować nad słuchawkami Surface z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Udało się znaleźć dokumenty patentowe, wyjaśniające jego przeznaczenie.

Microsoft wprowadził 12 maja do sprzedaży słuchawki Surface Headphones 2, a już pracuje nad nowymi. Producent złożył 21 maja wniosek patentowy dotyczący słuchawek z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Jak podaje opis w patencie, po skorzystaniu z czytnika będzie możliwe zalogowanie się na konto użytkownika. Sugeruje to współpracę słuchawek z Windows Hello, a to z kolei mówi nam (prawdopodobnie) o pojawieniu się alternatywy logowania na urządzenia i do aplikacji.

A jak to ma działać? Sensor czytnika będzie generować sygnał dla kontrolera, który sprawdzi autentyczność linii papilarnych z zapisanym wzorem. Jeśli będzie się zgadzać - można się zalogować, a jeśli sparowane ze słuchawkami urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, wówczas zostanie obudzone. To dość ciekawy pomysł, jednak jeszcze nie wiadomo, kiedy doczeka się realizacji - o ile w ogóle to nastąpi. Microsoft może równie dobrze z niego zrezygnować. A wracając do Surface 2 - słuchawki współpracują z dedykowaną aplikacją Surface Audio na systemy Android oraz iOS, zaś na Windows 10 z Cortaną. Jak widać gigant z Redmond działa w kierunku coraz większej mobilności.

Źródło: WindowsLatest