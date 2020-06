Microsoft patentuje smart...coś z czujnikiem światła

Patent złożony przez Microsoft nie wyjaśnia, czy będzie to smartband czy smartwatch. Pewne jest tylko, że współpracuje z aplikacjami związanymi z monitorowaniem organizmu oraz fitnessem.

Microsoft już próbował swoich sił na polu inteligentnych opasek - pamiętacie Microsoft Band? Pisaliśmy o niej: "opaska daleka od perfekcji, ale pełna użytecznych funkcji". Jednak nie przyjęła się na rynku i trafiła na półkę z zakończonymi projektami. Jednak wszystko wskazuje na to, że Microsoft nie powiedział jeszcze na ten temat ostatniego słowa. Kilka dni temu został opublikowany patent producenta, który opisuje wygląd urządzenia działającego w oparciu o metodę fotopletyzmografii. A co to za cudo? Fotopletyzmografia to badanie polegające na ocenie przepływu krwi przez naczynia położone blisko powierzchni skóry, a więc wręcz idealnie nadaje się do mierzenia stanu organizmu, to zaś wskazuje na zastosowanie do ćwiczeń i monitorowania pracy serca. Załączony do patentu rysunek nie pozostawia wątpliwości - to charakterystyczny kształt dla smartbandu lub smartwatcha.

Co ciekawe, patent został złożony w listopadzie 2019 roku, jednak dopiero teraz został zaakceptowany i ujawniony. To oznacza, że prace nad urządzeniem trwają już ponad pół roku. W opisie czytamy, że emituje ono światło, które odbija się od skóry i na tej podstawie gromadzi informacje o ciśnieniu krwi, elastyczności, tętnie i innych parametrach. Ma także czujnik temperatury. Pomiędzy wierszami znajduje się informacja o tym, że dane sa gromadzone i analizowane przez mechanizmy SI.

Jak na razie to wszystko na ten temat - ale spodziewamy się, że na tym nie koniec i wkrótce pojawią kolejne informacje na ten temat.

Źródło: WindowsLatest