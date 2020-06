Microsoft planuje kolejne zakupy, na celowniku Bloober Team i The Farm 51

W ostatnich latach Microsoft mocno inwestował w rozwój wewnętrznych zespołów. Możliwe, że już niebawem do Xbox Game Studios dołączą Bloober Team i The Farm 51.

Microsoft nie zamierza składać broni i chce mocno rywalizować z Sony o klienta podczas nadchodzącej, dziewiątej generacji konsol. Warto przypomnieć, że tylko w ostatnich latach do Xbox Game Studios dołączyły tak renomowane zespoły jak: Obsidian Entertainment, Ninja Theory czy inXile Entertainment. Coraz więcej wskazuje na to, że niebawem do tego grona dołączy polskie studio.

Choć jeszcze kilka miesięcy temu pojawiały się plotki, że Microsoft chce przejąć CD Projekt RED, to dziś już dobrze wiemy, że jest to historia rodem z science-fiction. Największy polski deweloper prześcignął już Ubisoft i w obecnie jest w Europie numerem jeden. Co więcej, nic nie wskazuje na to żeby twórcy serii Wiedźmin i nadchodzącego Cyberpunk 2077 mieli zamiar na tym poprzestać.

Jeśli nie "redzi", to kto? Na naszym rodzimym rynku nie brakuje utalentowanych zespołów, które byłby łakomym kąskiem dla tak dużego gracza jak Microsoft. Wśród faworytów do wejścia w skład wewnętrznych zespołów amerykańskiego producenta wymienia się jednak głównie dwie firmy - Bloober Team i The Farm 51. Ci pierwsi już wielokrotnie wchodzili w bliskie relacje z Microsoftem, zresztą, najnowsza produkcja studia - The Medium, ukaże się na wyłączność konsoli Xbox Series X.

Co więcej, przedstawiciele Bloober Team poinformowali ostatnio, że dokonali "wyboru „short listy” doradców przy potencjalnym procesie M&A". Proces M&A oznacza fuzje i przejęcia (z ang. „Mergers & Acquisitions”). Do ścisłego grona wybrano sześciu partnerów - 3 ze Stanów Zjednoczonych, 2 z Polski i jednego z Wielkiej Brytanii.

Nie mniej intrygująco wygląda sytuacja związana z The Farm 51 (Get Even, Chernobylite). Gliwickie studio poinformowało, że już 29 czerwca odbędzie się spotkanie akcjonariuszy, podczas którego "podjęta zostanie uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki". Potwierdzono również, że "po ustaleniu warunków z potencjalnym inwestorem, akcje spółki zostaną sprzedane".

Trzeba przyznać, że zapowiada się to nad wyraz ciekawie. Kto wie? Może Microsoft zainwestuje nie w jednego, a dwóch polskich deweloperów.

