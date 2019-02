Microsoft podał listę zmian w Xbox dla uczestników Xbox Insider Program

Xbox Insider Program to odpowiednik programu Insider dla Windows - czyli możliwość testowania nowych funkcji i możliwości przed wszystkimi. Dzięki ogłoszeniu planowanej listy nowych funkcji, wiemy, czego mogą spodziewać się w przyszłości posiadacze Xbox One.

Microsoft testuje wersję firmware Xbox One od października. Co ciekawe, ma on kryptonim 19H1, podobnie jak planowane edycja Windows 10 i również wprowadzi duże zmiany w oprogramowaniu konsoli. Dziś ogłoszono, że na wiosnę jako pierwsi otrzymają ją uczestnicy programu Xbox Insider w pierścieniu Alpha Skip Ahead. jak podkreśla firma, część zmian to odpowiedź na życzenia samych graczy.

Xbox Game Pass Quests - umożliwi śledzenie postępów prosto z interfejsu głównego, a funkcja przeglądania wszystkich znajdzie się w profilu.

Message Requests - wiadomości mają stać się inteligentniejsze dzięki funkcji Message Request. Pozwoli to na oznaczenie osób, od których wiadomości mają być wyświetlane priorytetowo - mogą być to zarówno znajomi z listy, jak i obcy. Funkcja ta jest wciąż rozwijana i chwilowo oznaczanie tak rozmów grupowych nie jest możliwe, ale działa w przypadku pojedynczych kontaktów.

Wirtualna mini-klawiatura - gracze skarżyli się na problemy z obsługą klawiatury wirtualnej, zwłaszcza podczas pisania postów w LFG czy Apex Legend lub wprowadzania kody 5x5 w nowej grze. Dlatego pojawi się nowa opcja - włączenie mini-klawiatury wirtualnej, która ma ułatwić nawigację i pisanie przy użyciu kontrolera.

Dodanie funkcji restartu konsoli - nowa funkcja w opcjach zasilania; szybkie jej uruchomienie to wciśnięcie i przytrzymanie przycisku Xbox na kontrolerze. Można także przejść do niej w tradycyjny sposób, poprzez zakładkę systemową.

Ulepszone odinstalowywanie - gdy gracz chce zainstalować grę, a jego dysk jest pełen, Xbox przekierowuje do biblioteki i prosi o wybranie tytułów do usunięcia. Nowym rozwiązaniem jest przekierowanie na stronę tytułu, który zwolni wystarczająco miejsca dla nowej pozycji. To tzw. "sugerowane usunięcie", a ma być także wprowadzone automatyczne usuwanie gier. Moim zdaniem - to się nie sprawdzi.

Nie zmienia się znana funkcja: można otworzyć przewodnik i wybrać kolejno pozycje System> Ustawienia > System > Magazyn pamięci, aby wybrać naraz kilka gier do usunięcia.

Programowalny przycisk na pilocie zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania również otrzyma aktualizację - przycisk OneGuide będzie mógł być zaprogramowany do uruchamiania mediów zamiast aplikacji OneGuide.

Eksperymentalne funkcje - wybrani uczestnicy Xbox Insider otrzymają dodatkowo eksperymentalne funkcje. Niestety - konkretów nie wymieniono. Podobno "wybrańcy" to najbardziej aktywni uczestnicy programu, a dostęp do wspomnianych funkcji to rodzaj podziękowania za aktywność.