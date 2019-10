Microsoft pokazuje klawiatury z klawiszami Office i emoji

15 października znajdą się w sprzedaży dwie nowe klawiatury Microsoftu. Oba modele mają przyciski dedykowane emotikonkom oraz pakietowi Office.

Obie klawiatury kosztują (w przeliczeniu) poniżej 250 złotych: Microsoft Ergonomic Keyboard to 59,99 USD, a Microsoft Bluetooth Keyboard - 49,99 USD. Są już dostępne w przedsprzedaży na terenie Ameryki Północnej, póki co w Polskiej wersji sklepu jeszcze ich nie ma.

Microsoft Ergonomic Keyboard

Microsoft miał już kiedyś pomysł na wprowadzenie klawisza Office, jednak z tych planów jak dotąd nic nie wyszło, a Toshiba chciała umieszczać w swoich laptopach klawisz Cortana - co również nie weszło w życie. Ale Microsoft nie zapomniał o swoim pomyśle i widzimy na zdjęciach dwa dodatkowe przyciski - jeden do wstawiania emoji, drugi - dedykowany pakietowi biurowemu producenta. Nie opisano działania żadnego z nich, ale domyślamy się, że naciśnięcie emoji wyświetli dostępne emotki do wyboru, a Office pozwoli na przejście do wybranej aplikacji pakietu. Obydwa dedykowane klawisze mogą spodobać się użytkownikom. W chwili obecnej na Windows 10 dostęp do emoji (i kaomoji) jest możliwy poprzez równoczesne naciśnięcie klawiszy Windows oraz ; - o czym nie każdy wie.

Microsoft Bluetooth Keyboard

Jak widzimy po zdjęciach, oba modele mają także klawisze multimedialne. Model Bluetooth korzysta z łączności 4.0/5.0 Low Energy, dzięki czemu zasilająca go para baterii AAA powinna działać przez długi czas. Na koniec jedna ważna uwaga - dedykowane klawisze będą działać tylko na systemie Windows 10.