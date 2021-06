Microsoft pokazuje lodówkę "w stylu Xbox". Ray tracingu nie ma

Czego to ludzie nie wymyślą. Lodówka dla miłośników konsoli i wykonana na jej podobieństwo? To nie żart.

Na początku był mem, a potem... zmienił się w rzeczywistość. Czyżby Microsoft chciał wejść na rynek AGD? Mini Fridge, czyli po prostu "Mini-lodówka" to... cóż, lodówka, ale co odróżnia ją od innych modeli na rynku, to zastosowanie w niej architektury chłodzenia Xbox Velocity. "Mini" w nazwie obowiązuje - jej pojemność wystarczy, aby zmieścić w niej dziesięć puszek 330 ml. O tym, że sprawa jest poważna, może świadczyć poniższy trailer.

Jest także drugi, bardziej zabawny - który ma już ponad 8 mln odsłon!

Microsoft potwierdził, że ta lodówka istnieje naprawdę i powinna pojawić się na rynku w drugiej połowie bieżącego roku (bliżej końca). Nie wiadomo jednak ani o cenie, ani o tym, czy będzie tylko jedna wersja pojemnościowa. Zapewne mini-lodówka będzie wyprodukowana przez jakąś firmę trzecią, a Microsoft da jej tylko design i logo Xboxa. No cóż - czekam z niecierpliwością na dalsze informacje. I pozostaje mieć nadzieję, że urządzenie nie będzie otrzymywać aktualizacji w stylu Windows 10.

Źródło: VideoCardz, Microsoft