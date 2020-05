Microsoft potwierdza - Windows 10X będzie głównie dla urządzeń z jednym ekranem

Windows 10X został pokazany po raz pierwszy w październiku ubiegłego roku i od tego czasu jest tematem budzącym zainteresowanie. Dzisiaj Microsoft potwierdził, że powstaje przede wszystkim z myślą o urządzeniach z jednym ekranem.

Dlaczego to takie ważne? Warto przypomnieć - Windows 10X powstał jako system dedykowany Surface Neo, czyli tabletowi/smartfonowi z dwoma ekranami, który miał być odpowiedzią Microsoftu na Galaxy Fold i podobne, składane urządzenia. Jednak dzisiaj na blogu producenta pojawił się wpis, w którym Panos Panay, szef działu Windows i urządzeń, informuje o zmianach planów. W skrócie - Neo idzie w odstawkę, a Windows 10X będzie przystosowany do urządzeń klasycznych - czyli z jednym wyświetlaczem. Nie oznacza to, że nie pojawi się edycja przeznaczona dla Neo. Wygląda na to, że Microsoft chce przygotować system, który będzie sprawować się równie dobrze na urządzeniu z jednym, jak i dwoma wyświetlaczami.

No właśnie, a co z Surface Neo? Nie powinniśmy spodziewać się go w tym roku. Producent chce najpierw porządnie przygotować rynek na to urządzenie, a także znaleźć odpowiednich producentów sprzętu. Ma zamiar skupić się na rozwoju Windows 10 (złośliwie można by dodać, że czas na to najwyższy), aby sprawował się perfekcyjnie zarówno przy pracy, jak i zabawie. A jeśli ktoś już chce wypróbować nowego systemu, może to zrobić za pomocą emulatora. Jednak uwaga - to, czy 10X będzie działać na twojej maszynie, a jeśli będzie, to czy bez problemów, zależy w dużej mierze od konfiguracji sprzętowej.

Źródło: Neowin