Microsoft potwierdza kolejny błąd aktualizacji Windows 10

Firma Microsoft potwierdza istnienie nowego problemu z systemem Windows 10. Czy zła passa kiedyś się skończy?

Po ostatniej, październikowej aktualizacji systemu Windows 10 użytkownicy skarżyli się na szereg krytycznych błędów. Od początku firma Microsoft mierzy się z coraz poważniejszymi problemami, których długo nie potrafi rozwiązać. Ostatnio zbiorczo o problemach i nadziei na poprawki pisaliśmy tutaj. Według najnowszych doniesień Microsoft znalazł kolejny błąd.

Po ostatniej aktualizacji 20H2 tworzony jest folder o nazwie "Windows.old". Służy on do zapisu kopii poprzedniej wersji systemu w razie problemów z instalacją najnowszej. Folder "Windows.old" może zająć do 20 GB miejsca na dysku i jest mniej lub bardziej złożony, zależnie od liczby posiadanych aplikacji oraz plików.

Źródło: Windows Latest

Aby wyczyścić folder "Windows.old", firma Microsoft zaleca użycie narzędzia Oczyszczanie dysku, w którym należy wybrać opcję "Wyczyść pliki systemowe", a następnie "Poprzednie instalacje systemu Windows". Jednak, jak się okazuje, nie u każdego ta opcja działa.

W niektórych przypadkach narzędzie Oczyszczania dysku nie usuwa folderu "Windows.old". Co ciekawe, to nie pierwszy raz kiedy ten błąd się pojawia. Pierwszy raz miało to miejsce w 2016, jednak wtedy problem został szybko rozwiązany. W tym przypadku sytuacja jest podobna, bo firma już ogłosiła rozwiązanie problemu. Tylko, że nie dla wszystkich.

"Rozwiązano problem polegający na tym, że folder "Windows.old" nie był całkowicie usuwany podczas czyszczenia dysku" - dziennik zmian Windows 10 Build 20257

Warto podkreślić, że póki co poprawka jest dostępna tylko dla testerów w programie Windows Insider. Nie jest znana dokładna data publikacji aktualizacji dla wszystkich, ale podejrzewa się, że będzie to pod koniec tego roku, lub na początku przyszłego.